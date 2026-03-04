    Liga MX

    Venta del Atlas: José Miguel Bejos es el candidato más avanzado, confirma Irarragorri

    El dueño de Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Beisbol está interesado en comprar al club de Liga MX.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Alejandro Irarragorri confirma que venta de Atlas está avanzada


    Alejandro Irarragori, presidente de Grupo Orlegi que es dueño del Atlas, confirmó que la venta del club rojinegro está en un proceso avanzado, sin embargo, aún no está cerrado.

    En las últimas horas, Atlas fue vinculado con el nombre de José Miguel Bejos, quien es dueño de los Pericos de Puebla, equipo de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Irarragorri confirmó que Bejos es el candidato más avanzado, pero recalcó que hay “tres o cuatro grupos” interesados en adquirir al club de Liga MX.

    “Estamos en el proceso, con un fondo de inversión estadounidense con distintos fondos que se han llegado y distintas partes. Y sí, conozco muy bien a José Miguel Bejos es un buen amigo. Es un gran empresario, tiene también empresas por aquí en Asturias y son una de las partes que están en el proceso.

    “No estamos en la exclusividad con nadie, no estamos cerrados con nadie. Tenemos tres o cuatros grupos, incluido el suyo, que está en un proceso más avanzado y en el cual estaremos trabajando de cara al verano”, declaró Alejandro Irarragorri.

    Se habla que la venta de Atlas rondaría los 200 millones de dólares. Cabe recordar que, la venta debe ser aprobada por la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

    En julio del 2025, Grupo Orlegi decidió quedarse con la franquicia de Santos Laguna y tomó la decisión de poner al Atlas en venta para acabar con la multipropiedad de su parte dentro del futbol mexicano.

    "Este proceso se llevará a cabo de forma responsable y en pleno cumplimiento de los acuerdos establecidos por la Liga MX. Para ello, Orlegi Sports ha contratado a Moelis & Company, ADS y Weil, Gotshal & Manges LLP, para asesorarles sobre las opciones de transacción y transición", comunicó Grupo Orlegi el pasado 15 de julio.

    Liga MXAtlasAlejandro Irarragorri

