    Monterrey vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Este miércoles 4 de marzo, Monterrey recibirá a Querétaro en el Estadio BBVA en un encuentro correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026.

    Monterrey llega con la continuidad de Domenec Torrent en vilo, pues tras la derrota ante Cruz Azul el sábado pasado registró dos descalabros consecutivos y ambos por idéntico marcador de 0-2.

    Los Gallos de Querétaro, por su parte, empataron en casa ante Santos Laguna y tratarán de hacer una nueva travesura como cuando, al menos, le sacó el empate a Pumas en el arranque del torneo.

    Cabe recordar que el conjunto queretano tiene un juego pendiente de la Jornada 7 ante FC Juárez, el cual fue suspendido en su momento debido a la ola de violencia que se registró en el país por la detención de El Mencho.

    Los aficionados podrán seguir de cerca este enfrentamiento y descubrir cómo y dónde se televisa el partido.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MONTERREY VS. QUERÉTARO DE LA JORNADA 9

    En duelos directos entre Monterrey y Querétaro, son cinco juegos seguidos los que tiene Rayados sobre Gallos en Liga MX, la última vez que fueron sorprendidos en el Gigante de Acero por su rival en turno fue en el Clausura 2020 por 1-2 con goles de Marcel Ruiz y Nahuelpan.

    • Cuándo es el Monterrey vs. Querétaro: el juego es este miércoles 4 de marzo en el Estadio BBVA.
    • A qué hora es el Monterrey vs. Querétaro: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Monterrey vs. Querétaro: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

