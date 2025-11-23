Video Conoce los Bombos para el sorteo del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para conocer los 12 grupos del torneo.

Serán 48 selecciones las que participen en esta Copa del Mundo, donde México, Estados Unidos y Canadá son los anfitriones del evento.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES CLASIFICADOS?



El sorteo se llevará a cabo con 42 selecciones que están ya clasificadas, los últimos seis boletos se disputaran en el Repechaje Intercontinental y Repechaje UEFA que ya tuvieron sus respectivos sorteos.

Los países que ya están en el Mundial 2026 son: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica, España, Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia, Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica, Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda

¿CÓMO SE CONFORMAN LOS BOMBOS?

Al momento con las 42 selecciones clasificadas han quedado definidos los Bombos 1, 2 y 3, el cuarto aún tiene pendiente seis lugares de quienes clasifiquen en el repechaje.

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica y España

Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica y España Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontiental 1 y Repechaje Intercontiental 2

¿QUIÉNES SERÁN CABEZAS DE SERIE?



En el Bombo 1 se ubican las selecciones que serán cabeza de serie de los 12 grupos del Mundial, que irán por letras de la A a la L.

Las cabezas de serie del sorteo del Mundial 2026 se determinaron por el ranking FIFA de noviembre, al tomar los primeros nueve lugares de la clasificación, más los tres anfitriones.

FORMATO DEL SORTEO DEL MUNDIAL 2026



Habrá cuatro bombos que estarán etiquetados del 1 al 4 y tendrán 12 bolas cada uno con el nombre de cada país.

Además, habrá otros 12 bombos que estarán marcados con las letras de la A a la L, que serán los grupos de la primera fase del Mundial y habrá otras cuatro bolas con los números de las posiciones de las selecciones, del 1 al 4.

El sorteo dará inicio por el orden de los bombos, iniciando con el número uno hasta sacar las ocho bolas y así sucesivamente con el resto de los bombos, que a la par irán sacando bolas del bombo de grupos para realizar el acomodo de las cabezas de serie.

CONDICIONES EN EL SORTEO



El sorteo tiene algunas restricciones. Los países anfitriones ya fueron ubicados como cabezas de grupos: México en el A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.

FIFA pide que ningún grupo tenga más de una selección de la misma confederación, sin embargo la UEFA cuenta con la excepción por tener 16 representantes, por lo que cada grupo puede tener hasta dos selecciones de Europa.

El partido de inauguración de la Copa del Mundo será el 11 de junio con el anfitrión México.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL SORTEO?