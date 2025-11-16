Copa Mundial 2026: Clasificados, repechaje y boletos disponibles

La Copa Mundial 2026 que se realizará por primera vez en la historia en tres países sedes; México, Estados Unidos y Canadá, albergará un nuevo formato con 48 selecciones nacionales participantes distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

La Copa del Mundo de la FIFA se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026; el partido inaugural será en el Estadio Banorte de la CDMX mientras que la ceremonia de clausura se llevará a cabo en New York.

Las selecciones de los países sedes; es decir, México, Estados Unidos y Canadá, se encuentran ya clasificadas. El vigente campeón del mundo en Qatar 2022, Argentina, debió jugar las eliminatorias clasificatorias de la Conmebol para refrendar su título.

Para Canadá será la primera ocasión que sea sede de un Mundial de futbol, mientras que para Estados Unidos lo será por tercera ocasión tras la edición de 1994 y México será el primer país en ser la casa del evento por tercera ocasión en la historia tras 1970 y 1986.

ESTAS SON LAS SELECCIONES CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026

Son más de la mitad de los equipos clasificados a la Copa Mundial 2026 de la FIFA, pues hay 28 selecciones clasificadas al momento de 48 posibles, sólo restan 20 puestos por disputar y se pueden sumar más en esta Fecha FIFA de noviembre de 2025.

La lista de selecciones nacionales clasificadas al magno evento futbolístico son:

Estados Unidos

Canadá

México

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Corea del Sur

Jordania (debut)

Uzbekistán (debut)

Australia

Ecuador

Brasil

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde (debut)

Sudáfrica

Catar

Arabia Saudita

Senegal

Costa de Marfil

Inglaterra

Francia

Croacia

Portugal

SELECCIONES NACIONALES CLASIFICADAS AL REPECHAJE INTERCONTINENTAL DEL MUNDIAL 2026

Si bien aún no tienen asegurada su participación en la Copa del Mundo de la FIFA de 2026, estas son las selecciones que tienen oportunidad aún de hacerlo por medio del Repechaje Intercontinental y cuyo rival se conocerá en el día del sorteo el 5 de diciembre de 2025.

Nueva Caledonia (OFC)

Bolivia (CONMEBOL)

BOLETOS DISPONIBLES PARA LA COPA MUNDIAL 2026

Aún restan puestos para la justa mundialista; Concacaf tendrá por primera vez a seis selecciones ante el aumento de plazas para el Mundial 2026, los tres equipos de los países sedes más tres que se sumen por medio de las eliminatorias.

Asia tiene ocho plazas directas y una de Repechaje; África tiene nueve plazas y una de Repechaje; Concacaf tiene seis como se comentó, pero dos más vía Repechaje; Conmebol tuvo seis y uno vía Repechaje; Oceanía tiene un clasificado y uno a repechaje; finalmente, la UEFA tiene 16 directas.

Este es el desglose de las selecciones por confederación que aún pueden clasificar al Mundial 2026:

Concacaf: restan tres plazas disponibles de forma directa. Surinam, Jamaica y Honduras están en zona de clasificación directa; Curazao y Costa Rica están de momento en zona de Repechaje Intercontinental.