Video ¡Al momento! Los bombos de los clasificados al Mundial 2026

Van 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026 de las 48 que participarán, un número inédito en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA que por ello incluirá la etapa de eliminación directa de Dieciseisavos de Final.

En clasificación con boleto directo a la justa mundialista, todas las confederaciones han concluido sus eliminatorias. En la UEFA, si bien sus equipos no entran al Repecha Intercontinental o también conocido como Repechaje Interconfederativo, sí tienen un Repechaje interno.

Son 16 las selecciones nacionales de Europa que jugarán unos Playoffs en busca de los últimos cuatro boletos que otorga la FIFA para el Mundial 2026. Las fechas de estos partidos serán del 26 al 31 de marzo próximo. El sorteo para conocer los partidos será este jueves 20 de noviembre de 2025.

Los equipos clasificados como segundos de cada grupo en las eliminatorias de la UEFA son:

Albania

Bosnia y Herzegovina

Chequia

Dinamarca

Italia

Kosovo

Polonia

República de Irlanda

Eslovaquia

Turquía

Ucrania

Gales

Las selecciones que disputarán los Playoffs rumbo al Mundial 2026 a través de la ruta de la UEFA Nations League son:

Rumanía,

Suecia

Irlanda del Norte

Macedonia del Norte

ESTAS SON LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE INTERCONTINENTAL



Cada confederación, excepto la UEFA, tiene definidos a sus equipos que participarán en el Repechaje Intercontinental o también llamado Repechaje Interconfederativo.

Sólo la Concacaf cuenta con dos selecciones en este aspecto, por lo que puede tener hasta ocho representantes en la Copa del Mundo de la FIFA.

Estas son las selecciones que participarán en el Repechaje Interconfederativo hacia el Mundial 2026:

Nueva Caledonia (OFC)

Bolivia (CONMEBOL)

RD Congo (CAF)

Irak (AFC)

Jamaica (Concacaf)

Surinam (Concacaf)

ESTOS SON LOS BOMBOS PARA EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026

México

Estados Unidos

Canadá

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Países Bajos

Brasil

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Senegal

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Paraguay

Costa de Marfil

Túnez

Escocia

Catar

Uzbekistán

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4