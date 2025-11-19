ESTOS SON LOS BOMBOS PARA EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026

    Mundial 2026

    Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

    A falta de conocer a sólo seis selecciones nacionales para clasificar, estos son los bombos para el sorteo a realizarse a inicios de diciembre.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Al momento! Los bombos de los clasificados al Mundial 2026

    Van 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026 de las 48 que participarán, un número inédito en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA que por ello incluirá la etapa de eliminación directa de Dieciseisavos de Final.

    En clasificación con boleto directo a la justa mundialista, todas las confederaciones han concluido sus eliminatorias. En la UEFA, si bien sus equipos no entran al Repecha Intercontinental o también conocido como Repechaje Interconfederativo, sí tienen un Repechaje interno.

    PUBLICIDAD

    Son 16 las selecciones nacionales de Europa que jugarán unos Playoffs en busca de los últimos cuatro boletos que otorga la FIFA para el Mundial 2026. Las fechas de estos partidos serán del 26 al 31 de marzo próximo. El sorteo para conocer los partidos será este jueves 20 de noviembre de 2025.

    Los equipos clasificados como segundos de cada grupo en las eliminatorias de la UEFA son:

    • Albania
    • Bosnia y Herzegovina
    • Chequia
    • Dinamarca
    • Italia
    • Kosovo
    • Polonia
    • República de Irlanda
    • Eslovaquia
    • Turquía
    • Ucrania
    • Gales

    Las selecciones que disputarán los Playoffs rumbo al Mundial 2026 a través de la ruta de la UEFA Nations League son:

    • Rumanía,
    • Suecia
    • Irlanda del Norte
    • Macedonia del Norte

    ESTAS SON LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE INTERCONTINENTAL


    Cada confederación, excepto la UEFA, tiene definidos a sus equipos que participarán en el Repechaje Intercontinental o también llamado Repechaje Interconfederativo.

    Sólo la Concacaf cuenta con dos selecciones en este aspecto, por lo que puede tener hasta ocho representantes en la Copa del Mundo de la FIFA.

    Estas son las selecciones que participarán en el Repechaje Interconfederativo hacia el Mundial 2026:

    • Nueva Caledonia (OFC)
    • Bolivia (CONMEBOL)
    • RD Congo (CAF)
    • Irak (AFC)
    • Jamaica (Concacaf)
    • Surinam (Concacaf)
    PUBLICIDAD

    ESTOS SON LOS BOMBOS PARA EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026

    Bombo 1

    • México
    • Estados Unidos
    • Canadá
    • España
    • Argentina
    • Francia
    • Inglaterra
    • Portugal
    • Países Bajos
    • Brasil
    • Bélgica
    • Alemania

    Bombo 2

    • Croacia
    • Marruecos
    • Colombia
    • Uruguay
    • Suiza
    • Senegal
    • Japón
    • Irán
    • Corea del Sur
    • Ecuador
    • Austria
    • Australia

    Bombo 3

    • Noruega
    • Panamá
    • Egipto
    • Argelia
    • Paraguay
    • Costa de Marfil
    • Túnez
    • Escocia
    • Catar
    • Uzbekistán
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica

    Bombo 4

    • Jordania
    • Cabo Verde
    • Ghana
    • Curazao
    • Nueva Zelanda
    • Haití
    • Repechaje Intercontinental
    • Repechaje Intercontinental
    • Repechaje UEFA
    • Repechaje UEFA
    • Repechaje UEFA
    • Repechaje UEFA

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: ¿Cuál es el Bombo 1?

    Sorteo Mundial 2026: ¿Cuál es el Bombo 1?

    2 min
    Mundial 2026: fracaso rotundo de Miguel Herrera con Costa Rica

    Mundial 2026: fracaso rotundo de Miguel Herrera con Costa Rica

    2 min
    El Salvador pide despido de 'Bolillo' Gómez tras festejar pase de Panamá al Mundial 2026

    El Salvador pide despido de 'Bolillo' Gómez tras festejar pase de Panamá al Mundial 2026

    1 min
    Los millones que perdió Costa Rica por el fracaso de Miguel Herrera

    Los millones que perdió Costa Rica por el fracaso de Miguel Herrera

    1 min
    'Piojo' Herrera y Honduras son tratados sin piedad por la prensa

    'Piojo' Herrera y Honduras son tratados sin piedad por la prensa

    Relacionados:
    Mundial 2026Sorteo Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La noche eterna del Baby'O
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX