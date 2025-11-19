ESTOS SON LOS BOMBOS PARA EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026
A falta de conocer a sólo seis selecciones nacionales para clasificar, estos son los bombos para el sorteo a realizarse a inicios de diciembre.
Van 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026 de las 48 que participarán, un número inédito en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA que por ello incluirá la etapa de eliminación directa de Dieciseisavos de Final.
En clasificación con boleto directo a la justa mundialista, todas las confederaciones han concluido sus eliminatorias. En la UEFA, si bien sus equipos no entran al Repecha Intercontinental o también conocido como Repechaje Interconfederativo, sí tienen un Repechaje interno.
Son 16 las selecciones nacionales de Europa que jugarán unos Playoffs en busca de los últimos cuatro boletos que otorga la FIFA para el Mundial 2026. Las fechas de estos partidos serán del 26 al 31 de marzo próximo. El sorteo para conocer los partidos será este jueves 20 de noviembre de 2025.
Los equipos clasificados como segundos de cada grupo en las eliminatorias de la UEFA son:
- Albania
- Bosnia y Herzegovina
- Chequia
- Dinamarca
- Italia
- Kosovo
- Polonia
- República de Irlanda
- Eslovaquia
- Turquía
- Ucrania
- Gales
Las selecciones que disputarán los Playoffs rumbo al Mundial 2026 a través de la ruta de la UEFA Nations League son:
- Rumanía,
- Suecia
- Irlanda del Norte
- Macedonia del Norte
ESTAS SON LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE INTERCONTINENTAL
Cada confederación, excepto la UEFA, tiene definidos a sus equipos que participarán en el Repechaje Intercontinental o también llamado Repechaje Interconfederativo.
Sólo la Concacaf cuenta con dos selecciones en este aspecto, por lo que puede tener hasta ocho representantes en la Copa del Mundo de la FIFA.
Estas son las selecciones que participarán en el Repechaje Interconfederativo hacia el Mundial 2026:
- Nueva Caledonia (OFC)
- Bolivia (CONMEBOL)
- RD Congo (CAF)
- Irak (AFC)
- Jamaica (Concacaf)
- Surinam (Concacaf)
ESTOS SON LOS BOMBOS PARA EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026
- México
- Estados Unidos
- Canadá
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Portugal
- Países Bajos
- Brasil
- Bélgica
- Alemania
Bombo 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Senegal
- Japón
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
Bombo 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Paraguay
- Costa de Marfil
- Túnez
- Escocia
- Catar
- Uzbekistán
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
Bombo 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Nueva Zelanda
- Haití
- Repechaje Intercontinental
- Repechaje Intercontinental
- Repechaje UEFA
- Repechaje UEFA
- Repechaje UEFA
- Repechaje UEFA