Video Así lucen los bombos para el sorteo Mundial 2026 en diciembre

Las cabezas de serie que comandan los diferentes bombos para el sorteo del Mundial 2026 se eligen gracias al ranking de la FIFA.

Desde hace varias Copas del Mundo, la posición en el listado de todas las selecciones afiliadas a la FIFA es la que determina a las que encabezarán a sus respectivos grupos en un Mundial.

En esta ocasión serán un total de 12 las cabezas de serie que se tendrá en el Mundial 2026, tres ya se conocen que son los anfitriones y el resto dependerá de su clasificación en el ranking y a la Copa del Mundo.

Cabe resaltar que al término de la presente Fecha FIFA de noviembre, previo al sorteo que será el 5 de diciembre en Washington D.C., se actualizarán los puestos del ranking FIFA, mismo donde se espera se conozca si Italia va o no de forma directa a la Copa del Mundo o jugará el Repechaje UEFA.

¿CUÁLES SON LAS CABEZAS DE SERIE DEL MUNDIAL?



México, Estados Unidos y Canadá ya tienen su lugar en su respectivo grupo como cabezas de serie. El Tri es A1, los canadienses B1 y los estadounidenses D1.

De los otros nueve, ya están asegurados ocho para ser cabezas de serie en el Mundial 2026.

México (anfitrión)

Canadá (anfitrión)

Estados Unidos (anfitrión)

España (1°)

Argentina (2°)*

Francia (3°)

Inglaterra (4°)*

Portugal (5°)

Países Bajos (6°)

Brasil (7°)*

Bélgica (8°)

Alemania (10°)

*Clasificados al Mundial 2026

SEIS BOLETOS PENDIENTES



Es importante recordar que al momento del sorteo solo se conocerán 42 de los 48 cupos para la justa mundialista.