Eliminatorias Mundial 2026: equipos y fechas de los repechajes europeos de la UEFA
Conoce a detalle a las selecciones nacionales de la UEFA que tendrán una segunda oportunidad de clasificarse a la Copa del Mundo de la FIFA.
Las eliminatorias de la UEFA están a punto de llegar a su fin hacia la Copa Mundial 2026 de la FIFA a realizarse por primera vez en tres países sedes, México, Estados Unidos y Canadá, además de que contenderán en ella 48 conjuntos distribuidos en 12 grupos por primera ocasión en la historia del evento.
Fueron 54 las selecciones que participaron en las eliminatorias, sólo una fue excluida, Rusia, como parte de una sanción a nivel mundial por su participación en el conflicto bélico con Ucrania, que sí contendió por una plaza.
ELIMINATORIAS DE LA UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026
Se jugaron 10 jornadas para los equipos que estuvieron en grupos de cinco selecciones, mientras que para los contingentes con cuatro combinados nacionales sólo se disputaron seis fechas en la ronda de grupos.
Los ganadores de estos grupos clasificaron directamente al Mundial 2026; es decir, 12 equipos. Los 12 segundos lugares competirán con las mejores selecciones clasificadas en la UEFA Nations League por los Playoffs de la confederación en busca de las últimas cuatro plazas hacia la Copa del Mundo de la FIFA.
EQUIPOS DE LA UEFA CLASIFICADOS AL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026
Estas son las 16 selecciones que jugarán el Repechaje o Playoffs de la UEFA por uno de los últimos boletos al magno evento:
- Eslovaquia
- Kosovo
- Dinamarca
- Ucrania
- Turquía
- Irlanda
- Polonia
- Bosnia & Herzegovina
- Italia
- Gales
- Albania
- Chequia
- Irlanda del Norte
- Suecia
- Rumanía
- Macedonia del Norte
¿CUÁNDO Y CUÁLES SON LOS PARTIDOS DE REPECHAJE DE LA UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026?
Las fechas para el Repechaje de la UEFA por los últimos cuatro lugares para la Copa Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá están definidas y serán del 26 al 31 de marzo.
El sorteo para definir los partidos de los Playoffs de la UEFA por los últimos cuatro boletos al Mundial 2026 en Europa fue el jueves 20 de noviembre y los partidos a disputar son:
Ruta A
Jueves 26 de marzo
- Italia vs. Irlanda del Norte, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
- Gales vs. Bosnia & Herzegovina, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
Martes 31 de marzo
- FINAL: Italia/Irlanda del Norte vs. Gales/Bosnia & Herzegovina, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
Ruta B
Jueves 26 de marzo
- Ucrania vs. Suecia, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
- Polonia vs. Albania, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
Martes 31 de marzo
- FINAL: Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
Ruta C
Jueves 26 de marzo
- Turquía vs. Rumanía, 11:00 horas Centro de México / 12:00 horas tiempo del Este
- Eslovaquia vs. Kosovo, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
Martes 31 de marzo
- FINAL: Turquía/Rumanía vs. Eslovaquia/Kosovo, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
Ruta D
Jueves 26 de marzo
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
- Chequia vs. República de Irlanda, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
Martes 31 de marzo
- FINAL: Dinamarca/Macedonia del Norte vs. Chequia/República de Irlanda, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este