Eliminatorias Mundial 2026: equipos y fechas de los repechajes europeos de la UEFA

Video Emocionantes: Checa los cruces de la repesca para el Mundial 2026

Fueron 54 las selecciones que participaron en las eliminatorias, sólo una fue excluida, Rusia, como parte de una sanción a nivel mundial por su participación en el conflicto bélico con Ucrania, que sí contendió por una plaza.

ELIMINATORIAS DE LA UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026

Se jugaron 10 jornadas para los equipos que estuvieron en grupos de cinco selecciones, mientras que para los contingentes con cuatro combinados nacionales sólo se disputaron seis fechas en la ronda de grupos.

Los ganadores de estos grupos clasificaron directamente al Mundial 2026; es decir, 12 equipos. Los 12 segundos lugares competirán con las mejores selecciones clasificadas en la UEFA Nations League por los Playoffs de la confederación en busca de las últimas cuatro plazas hacia la Copa del Mundo de la FIFA.

EQUIPOS DE LA UEFA CLASIFICADOS AL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026

Estas son las 16 selecciones que jugarán el Repechaje o Playoffs de la UEFA por uno de los últimos boletos al magno evento:

Eslovaquia

Kosovo

Dinamarca

Ucrania

Turquía

Irlanda

Polonia

Bosnia & Herzegovina

Italia

Gales

Albania

Chequia

Irlanda del Norte

Suecia

Rumanía

Macedonia del Norte

¿CUÁNDO Y CUÁLES SON LOS PARTIDOS DE REPECHAJE DE LA UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026?

Las fechas para el Repechaje de la UEFA por los últimos cuatro lugares para la Copa Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá están definidas y serán del 26 al 31 de marzo.

El sorteo para definir los partidos de los Playoffs de la UEFA por los últimos cuatro boletos al Mundial 2026 en Europa fue el jueves 20 de noviembre y los partidos a disputar son:

Ruta A

Jueves 26 de marzo

Italia vs. Irlanda del Norte, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este

Gales vs. Bosnia & Herzegovina, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este

Martes 31 de marzo

FINAL: Italia/Irlanda del Norte vs. Gales/Bosnia & Herzegovina, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este

Ruta B

Jueves 26 de marzo

Ucrania vs. Suecia, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este

Polonia vs. Albania, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este

Martes 31 de marzo

FINAL: Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este

Ruta C

Jueves 26 de marzo

Turquía vs. Rumanía, 11:00 horas Centro de México / 12:00 horas tiempo del Este

Eslovaquia vs. Kosovo, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este

Martes 31 de marzo

FINAL: Turquía/Rumanía vs. Eslovaquia/Kosovo, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este

Ruta D

Jueves 26 de marzo

Dinamarca vs. Macedonia del Norte, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este

Chequia vs. República de Irlanda, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este

Martes 31 de marzo