    Sorteo del Mundial 2026: Cuándo, a qué hora y dónde ver

    Se definirán los 12 grupos para el torneo que arranca el 11 de junio en el Estadio Banorte.

    Antonio Quiroga.
    El sorteo del Mundial 2026 se celebrará el 5 de diciembre tras la confirmación de FIFA, con sede en Washington D. C., capital de los Estados Unidos.

    Se deberán saber para ese día ya 42 de los 48 clasificados al Mundial, por lo que solo restarán saber los ganadores de los Repechaje de UEFA y los dos del Repechaje Intercontinental.

    CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL SORTEO


    El sorteo para el Mundial 2026 que será el primero con 48 equipos lo podrás disfrutar EN VIVO gracias a la multiplataforma de TelevisaUnivision en México.

    • Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025
    • Hora: 11:00 horas tiempo del Centro de México, sigue la cobertura desde las 10:55 horas
    • Dónde ver: Canal 2, Canal 5, TUDN y ViX.

    Los 48 equipos se dividirán en bombos donde México, Estados Unidos y Canadá, así como los mejores nueve equipos rankeados estarán en el Bombo 1 como cabezas de serie.

    Cabe recordar que un grupo no puede tener dos países de una misma confederación con la excepción de Europa, que puede tener máximo dos.

