Eliminatorias Mundial 2026: equipos y fechas del Repechaje Intercontinental

Video Emocionantes: Checa los cruces de la repesca para el Mundial 2026

Las eliminatorias hacia el Mundial 2026 están por concluir; la UEFA disputará los Playoffs por los cuatro últimos boletos para el magno evento futbolístico mientras que otras seis selecciones de diversas confederaciones buscarán dos pases más hacia la Copa del Mundo de la FIFA.

Un representante de África, uno de Asia, uno de Oceanía, uno de Conmebol y dos de la Concacaf se juegan los Repechajes Intercontinentales o Interconfederativos para completar a las 48 selecciones nacionales que participarán en una edición mundialista con tres países sedes; México, Estados Unidos y Canadá.

EQUIPOS CLASIFICADOS AL REPECHAJE INTERCONTINENTAL PARA EL MUNDIAL 2026

Son tres selecciones las que pueden tener su debut en el Mundial 2026: Nueva Caledonia, Surinam y RD Congo; Irak, Jamaica y Bolivia ya tienen antecedentes en la Copa del Mundo de la FIFA para completar a los equipos del Repechaje Interconfederativo.

El sorteo para definir los cruces de estas selecciones y las dos Finales por los dos boletos para el Mundial 2026 se realizó el pasado jueves 20 de noviembre donde las mejores rankeadas fueron RD Congo e Irak.

Estos son los partidos del Repechaje Intercontinental por dos boletos a la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Semifinal 1

Nueva Caledonia vs. Jamaica



Final 1

Nueva Caledonia/Jamaica vs. RD Congo



Semifinal 2

Bolivia vs. Surinam



Final 2