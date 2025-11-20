Eliminatorias Mundial 2026: equipos y fechas del Repechaje Intercontinental
Estas son las selecciones nacionales que contenderán por dos boletos entre representantes de la Concacaf, Conmebol, África, Asia y Oceanía.
Las eliminatorias hacia el Mundial 2026 están por concluir; la UEFA disputará los Playoffs por los cuatro últimos boletos para el magno evento futbolístico mientras que otras seis selecciones de diversas confederaciones buscarán dos pases más hacia la Copa del Mundo de la FIFA.
Un representante de África, uno de Asia, uno de Oceanía, uno de Conmebol y dos de la Concacaf se juegan los Repechajes Intercontinentales o Interconfederativos para completar a las 48 selecciones nacionales que participarán en una edición mundialista con tres países sedes; México, Estados Unidos y Canadá.
EQUIPOS CLASIFICADOS AL REPECHAJE INTERCONTINENTAL PARA EL MUNDIAL 2026
Son tres selecciones las que pueden tener su debut en el Mundial 2026: Nueva Caledonia, Surinam y RD Congo; Irak, Jamaica y Bolivia ya tienen antecedentes en la Copa del Mundo de la FIFA para completar a los equipos del Repechaje Interconfederativo.
El sorteo para definir los cruces de estas selecciones y las dos Finales por los dos boletos para el Mundial 2026 se realizó el pasado jueves 20 de noviembre donde las mejores rankeadas fueron RD Congo e Irak.
Estos son los partidos del Repechaje Intercontinental por dos boletos a la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
- Semifinal 1
Nueva Caledonia vs. Jamaica
- Final 1
Nueva Caledonia/Jamaica vs. RD Congo
- Semifinal 2
Bolivia vs. Surinam
- Final 2
Bolivia/Surinam vs. Irak Los partidos serán a finales de marzo en fechas exactas por confirmar por parte de la FIFA. Los juegos se realizarán en dos sedes del Mundial 2026 y ambas son mexicanas: Guadalajara y Monterrey, las cuales acogerán cada una cuatro partidos de la justa mundialista en verano próximo.