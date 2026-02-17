Mundial 2026 Mundial 2026: ¿FIFA quitará partidos al Estadio Banorte? Ivar Sisniega responde a rumores El presidente de la Federación Mexicana de Futbol habló respecto a los rumores que aseguran que la FIFA considera quitar juegos a México.



Video ¿El riesgo partidos del Mundial en el Banorte? Sisniega habla al respecto

A casi cuatro meses de que inicie el Mundial 2026, Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, habló acerca de los rumores que surgieron en los últimos días sobre la posibilidad de que la FIFA quite partidos al Estadio Banorte debido a las obras de remodelación.

Habrá una tercera fase que concluirá después del Mundial 2026, pero los rumores quedaron en eso respecto a la posibilidad de que México, como uno de los anfitriones del evento junto a Estados Unidos y Canadá, vea arrebatados juegos de la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

“En cualquier proyecto de construcción siempre existen riesgos, pero es un riesgo controlado, tenemos las garantías de la misma gente que está manejando y supervisando la obra, que estará listo, primero para el 28 de marzo y ninguna duda para la Copa del Mundo.

“Por nuestro lado no hay ni por parte de FIFA que el estadio estará listo”, indicó el directivo del futbol mexicano Ivar Sisiniega este martes en conferencia de prensa para atajar rumores y versiones infundadas.

MÉXICO BUSCA IGUALAR SU REGISTRO EN MUNDIALES PARA LA COPA DEL MUNDO 2026

Ivar Sisniega también habló de las expectativas y objetivos que se tienen respecto a los resultados de la Selección Mexicana, ubicada en el Grupo A del torneo donde se medirá a Sudáfrica, Corea del Sur y un ganador del Repecha Intercontinental que saldrá de entre Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda.

“La exigencia no se ha movido de lo que hemos hablado. Primer objetivo es salir de la fase de grupos, el objetivo está en clasificar en primer lugar, eso nos da la ventaja de estar en el Estadio Azteca (hoy Estadio Banorte), lo tiene muy claro el cuerpo técnico y también los jugadores lo tienen muy claro, es importante ganar ese cuarto partido, entrar en Octavos de Final, indudablemente enfrentaremos a rivales de gran nivel.

