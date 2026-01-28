    Mundial 2026

    Estadio Boston: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    El recinto de la localidad de Foxborough en Massachusetts no será la primera vez que sea sede de un Mundial.

    Por:David Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Mundial 2026: los partidos que se jugarán en las ciudades de Boston y Houston

    El Gillette Stadium fue una de las 16 sedes elegidas para el Mundial 2026 y volverá a darle a la ciudad de Boston una nueva oportunidad de recibir la Copa del Mundo.

    El estadio de New England Patriots de la NFL, localizado en Foxborough, tomará el lugar del antiguo y demolido Foxboro Stadium que tuvo partido en Estados Unidos 1994.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Estadio Filadelfia: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    1 mins

    Estadio Filadelfia: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Miami: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    2 mins

    Estadio Miami: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Atlanta: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    2 mins

    Estadio Atlanta: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Houston: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    2 mins

    Estadio Houston: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Dallas: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    2 mins

    Estadio Dallas: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Nueva York/Nueva Jersey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    2 mins

    Estadio Nueva York/Nueva Jersey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Monterrey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    1 mins

    Estadio Monterrey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Guadalajara: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    1 mins

    Estadio Guadalajara: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Ciudad de México: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    2 mins

    Estadio Ciudad de México: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio de Kansas City Chiefs, sede del Mundial 2026, no se usará más por su equipo
    2 mins

    Estadio de Kansas City Chiefs, sede del Mundial 2026, no se usará más por su equipo

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo

    ¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO BOSTON?


    El Gillette Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio Boston durante el Mundial 2026.

    La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

    Boston Stadium tendrá un total de seis partidos en la Copa Mundial 2026, donde el último corresponderá a la ronda de los Cuartos de Final.

    PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL GILLETTE STADIUM


    El Estadio Boston albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y uno último de Cuartos de Final.

    • Grupo C - Haití vs. Escocia - Estadio Boston - 9 pm ET | 7 pm Centro de México, sábado 13 de junio
    • Grupo I - Repechaje Intercontinental 2 vs. Noruega - Estadio Boston - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, martes 16 de junio
    • Grupo C - Escocia vs. Marruecos - Estadio Boston - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, viernes 19 de junio
    • Grupo L - Inglaterra vs. Ghana - Estadio Boston - 4 pm ET | 2 pm Centro de México, martes 23 de junio
    • Grupo I - Noruega vs. Francia - Estadio Boston - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, viernes 26 de junio
    • Dieciseisavos de Final - 1E vs. 3ABCDF - Estadio Boston - 4:30 pm ET | 2:30 pm Centro de México, lunes 29 de junio
    • Cuartos de Final - G89 vs. G90 - Estadio Boston - 4 pm ET | 2 pm Centro de México, jueves 9 de julio.
    Relacionados:
    Mundial 2026Estadios Mundial 2026Sedes Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Par de ideotas
    Gratis
    Tráiler: Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX