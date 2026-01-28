Mundial 2026 Estadio Boston: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió El recinto de la localidad de Foxborough en Massachusetts no será la primera vez que sea sede de un Mundial.

Video Mundial 2026: los partidos que se jugarán en las ciudades de Boston y Houston

El Gillette Stadium fue una de las 16 sedes elegidas para el Mundial 2026 y volverá a darle a la ciudad de Boston una nueva oportunidad de recibir la Copa del Mundo.

El estadio de New England Patriots de la NFL, localizado en Foxborough, tomará el lugar del antiguo y demolido Foxboro Stadium que tuvo partido en Estados Unidos 1994.

PUBLICIDAD

¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO BOSTON?



El Gillette Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio Boston durante el Mundial 2026.

La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

Boston Stadium tendrá un total de seis partidos en la Copa Mundial 2026, donde el último corresponderá a la ronda de los Cuartos de Final.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL GILLETTE STADIUM



El Estadio Boston albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y uno último de Cuartos de Final.