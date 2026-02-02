Mundial 2026 ¿Qué partidos de un Mundial se han jugado en el Estadio Banorte? Son 19 los partidos que se han disputado sobre la mítica cancha del Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, en Copas del Mundo de la FIFA.

El Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, hará historia en el verano próximo dentro del Mundial 2026 debido a que se convertirá en el estadio con mayor número de ediciones de Copa del Mundo que albergue con tres, tras las ediciones de México 1970 y de México 1986.

Esta vez lo hará como coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, una edición única que tendrá por primera ocasión a 48 selecciones nacionales participantes y con 104 partidos por disputar, aunque la mayoría de ellos en la denominada Unión Americana.

Sin embargo, el Estadio Banorte será la sede por tercera vez del partido inaugural, aunque también será la primera vez que tenga menos juegos sobre su césped en comparación con las dos ediciones anteriores en las que México fue sede de una Copa del Mundo de la FIFA.

En el Mundial de 1970, el Estadio Azteca tuvo 10 partidos, en la de 1986 tuvo uno menos; ahora, para el Mundial 2026, el Estadio Banorte (Estadio Azteca) sólo tendrá cinco partidos al ser una de las tres sedes mexicanas, las otras son Guadalajara y Monterrey.

PARTIDOS DE MUNDIAL QUE SE HAN JUGADO EN EL ESTADIO BANORTE

Sobre su cancha se han desarrollado dos de las Finales más icónicas en la historia de las Copa del Mundo de la FIFA; en 1970 la Brasil de Pelé levantó el título de campeón aún como Jules Rimet. En 1986 fue el turno de Diego Armando Maradona con Argentina ya con el trofeo como se le conoce en la actualidad.

Además, sobre la grama del Estadio Banorte se llevó a cabo el llamado Partido del Siglo, que fue el juego entre Italia y Alemania en México 1970 dentro de las Semifinales y en la que los italianos se impusieron en tiempos extra.

Todo dice que existe una ‘maldición’, pues cuando la Selección Mexicana jugó el único partido fuera del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), perdió y fue eliminado, pasó en ambos casos en Cuartos de Final.

Estos son los partidos del Estadio Banorte que tuvo y que tendrá en los Mundiales:

MUNDIAL MÉXICO 1970 - 10 PARTIDOS

México no jugó los Cuartos de Final ante Italia en Toluca

GRUPO 1

México 0-0 Unión Soviética

Bélgica 3-0 El Salvador

Unión Soviética 4-1 Bélgica

México 4-0 El Salvador

Unión Soviética 2-0 El Salvador

México 1-0 Bélgica

CUARTOS DE FINAL



Uruguay 1-0 Unión Soviética (tiempos extra)

SEMIFINALES



Italia 4-3 Alemania Federal (tiempos extra)

TERCER LUGAR



Alemania Federal 1-0 Uruguay

FINAL



Brasil 4-1 Italia

MUNDIAL MÉXICO 1986 - 9 PARTIDOS

México sólo jugó fuera en Monterrey, el de los Cuartos de Final

GRUPO A

Bulgaria 1-1 Italia

GRUPO B



Bélgica 1-2 México

México 1-1 Paraguay

Irak 0-1 México

OCTAVOS DE FINAL



México 2-0 Bulgaria

Inglaterra 3-0 Paraguay

CUARTOS DE FINAL



Argentina 2-1 Inglaterra

SEMIFINALES



Argentina 2-0 Bélgica

FINAL



Argentina 3-2 Alemania Federal

MUNDIAL 2026 MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ - 5 PARTIDOS

FASE DE GRUPOS

Jueves, 11 de junio 2026

Partido 1 (juega la Selección Mexicana)

Miércoles, 17 de junio 2026

Partido 24

Miércoles, 24 de junio 2026

Partido 53 (juega la Selección Mexicana)

DIECISEISAVOS DE FINAL



Martes, 30 de junio 2026

Partido 79

OCTAVOS DE FINAL

