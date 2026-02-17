Mundial 2026 FIFA corre riesgo de perder la sede de Boston para el Mundial 2026 Esta ciudad puede no otorgar licencia a la FIFA si no se cumple un requisito importante.

Video Mundial 2026: los partidos que se jugarán en las ciudades de Boston y Houston

El Mundial 2026 tiene en Boston, con el Gillette Stadium, su sede para la Copa del Mundo donde se realizarán siete partidos, pero se corre riesgo de que se pierda la sede.

De acuerdo a reportes de la prensa en Estados Unidos, el condado de Foxborough está solicitando un apoyo para cubrir ciertos gastos, que en caso de no tenerlos, no otorgaría licencia a la FIFA para efectuar la Copa del Mundo.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA EN BOSTON PARA EL MUNDIAL 2026?



Existe una controversia entre autoridades municipales y organizadores del Mundial 2026 de un pago de 8 millones de dólares para la seguridad durante el evento.

Sin este dinero, el condado de Foxborough no piensa emitir las licencias necesarias para el evento. Paige Duncan, administrador de la ciudad, apuntó: "Si nadie da dinero: NO habrá Copa del Mundo en Foxborough".

"Mi objetivo final es que esto funcione para que Foxborough pueda albergar el Mundial según lo previsto. Estamos comprometidos con la colaboración, la planificación cuidadosa y la seguridad pública, pero los costos significativos asociados con la organización de la Copa del Mundo no pueden recaer en los contribuyentes locales".

LOS PARTIDOS QUE ALBERGA EL ESTADIO BOSTON PARA EL MUNDIAL 2026

Grupo C - Haití vs. Escocia - Estadio Boston - 9 pm ET | 7 pm Centro de México, sábado 13 de junio

- Estadio Boston - 9 pm ET | 7 pm Centro de México, sábado 13 de junio Grupo I - Repechaje Intercontinental 2 vs. Noruega - Estadio Boston - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, martes 16 de junio

- Estadio Boston - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, martes 16 de junio Grupo C - Escocia vs. Marruecos - Estadio Boston - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, viernes 19 de junio

- Estadio Boston - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, viernes 19 de junio Grupo L - Inglaterra vs. Ghana - Estadio Boston - 4 pm ET | 2 pm Centro de México, martes 23 de junio

- Estadio Boston - 4 pm ET | 2 pm Centro de México, martes 23 de junio Grupo I - Noruega vs. Francia - Estadio Boston - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, viernes 26 de junio

- Estadio Boston - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, viernes 26 de junio Dieciseisavos de Final - 1E vs. 3ABCDF - Estadio Boston - 4:30 pm ET | 2:30 pm Centro de México, lunes 29 de junio

- Estadio Boston - 4:30 pm ET | 2:30 pm Centro de México, lunes 29 de junio Cuartos de Final - G89 vs. G90 - Estadio Boston - 4 pm ET | 2 pm Centro de México, jueves 9 de julio.