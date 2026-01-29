    Mundial 2026

    Estadio Los Angeles: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    El recinto de Inglewood recibirá la buena cantidad de ocho partidos para la Copa del Mundo 2026.

    Video ¡Estos serán los partidazos que tendrá la Ciudad de Los Angeles en la Copa del Mundo de 2026!

    El SoFi Stadium es uno de los 16 estadios sedes del Mundial 2026 que tendrá el privilegio de recibir una amplia cantidad de partidos para la Copa del Mundo.

    El estadio de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL, tomó el lugar del mítico Rose Bowl que en el Mundial Estados Unidos 1994 fue sede del evento.

    ¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO LOS ANGELES?


    El SoFi Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se ubica en el condado de Inglewood y se identificará para el Mundial como Estadio Los Angeles durante el Mundial 2026.

    La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

    Los Angeles Stadium tendrá un total de ocho partidos en la Copa Mundial 2026, siendo el último uno de la ronda de Cuartos de Final.

    PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL SOFI STADIUM


    El SoFi Stadium albergará solo cinco partidos de la Fase de Grupos, dos de Dieciseisavos de Final y uno más de Cuartos de Final.

    • Grupo D - Estados Unidos vs. Paraguay - Estadio Los Angeles - 9 pm ET | 7 pm Centro de México, viernes 12 de junio
    • Grupo G - Irán vs. Nueva Zelanda - Estadio Los Angeles - 9 pm ET | 7 pm Centro de México, lunes 15 de junio
    • Grupo B - Suiza vs. Repechaje UEFA A - Estadio Los Angeles - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, jueves 18 de junio
    • Grupo G - Bélgica vs. Irán - Estadio Los Angeles - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, domingo 21 de junio
    • Grupo D - Repechaje UEFA C vs. Estados Unidos - Estadio Los Angeles - 10 pm ET | 8 pm Centro de México, jueves 25 de junio
    • Dieciseisavos de Final - 2A vs. 2B - Estadio Los Angeles - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, domingo 28 de junio
    • Dieciseisavos de Final- 1H vs. 2J - Estadio Los Angeles - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, jueves 2 de julio
    • Cuartos de Final - G93 vs. G94 - Estadio Los Angeles - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, viernes 10 de julio.
