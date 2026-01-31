Estadio Toronto: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
Canadá presenta este recinto para la Copa Mundial 2026 con seis partidos como sede.
El BMO Field es una de las 16 sedes elegidas para el Mundial 2026 y una de las que pertenecen a Canadá en esta organización de la Copa del Mundo.
El estadio de Toronto FC de la MLS, sabrá lo que es disfrutar de varios juegos de la Copa Mundial 2026, al tener seis asignados este verano.
¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO TORONTO?
El BMO Field, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio Toronto durante el Mundial 2026.
La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.
Toronto Stadium tendrá un total de seis partidos en la Copa Mundial 2026, donde el último corresponderá a la ronda de los Dieciseisavos de Final.
PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL BMO FIELD
El Estadio Toronto albergará cinco partidos de la Fase de Grupos y uno de Dieciseisavos de Final.
- Grupo B - Canadá vs. Repechaje UEFA A - Estadio Toronto - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, viernes 12 de junio
- Grupo L - Ghana vs. Panamá - Estadio Toronto - 7 pm ET | 5 pm Centro de México, miércoles 17 de junio
- Grupo E - Alemania vs. Costa de Marfil - Estadio Toronto - 4 pm ET | 2 pm Centro de México, sábado 20 de junio
- Grupo L - Panamá vs. Croacia - Estadio Toronto - 7 pm ET | 5 pm Centro de México, martes 23 de junio
- Grupo I - Senegal vs. Repechaje Intercontinental - Estadio Toronto - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, viernes 26 de junio
- Dieciseisavos de Final - 2K vs. 2L - jueves 2 de julio.