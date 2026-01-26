Mundial 2026 Portugal destaca partido ante México rumbo al Mundial 2026: "Es una selección grande" Roberto Martínez opinó sobre el amistoso que tendrá en México para reinaugurar el Estadio Azteca.

Roberto Martínez, técnico de la selección de Portugal, destacó que el partido que tendrá ante México el próximo 28 de marzo será una gran prueba para su equipo de cara al Mundial 2026 por la presión a la que estarán sometidos en el Estadio Azteca (Estadio Banorte).

“El Estadio Azteca es una referencia dentro de los Mundiales”, mencionó el seleccionador de Portugal en entrevista con Marc Crosas para TUDN.

“Después una selección, como la mexicana, que siempre me ha impresionado el nivel de aficionados cuando estaba en Sudáfrica, estuve en Brasil, cuando vas a ver los partidos es una selección grande. La exigencia, la expectativa, la manera en que se le apoya a la selección”, añadió el español.

En las mesas de debate, Portugal se perfila a ser uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo 2026 que por primera vez se jugará en tres sedes y con 48 equipos. Roberto Martínez se quita presión y aseguró que “no hay ninguna selección que llegue campeona”.

“Estuvo este debate de cuál es la selección favorita, perdemos el tiempo, no es eso, es la selección que llega y la dinámica que se crea en el vestuario con los jugadores”, señaló.

Portugal podría presentar su convocatoria final en marzo para el partido ante México. Roberto Martínez planea conformar una lista de jugadores jóvenes con futbolistas de experiencia como Cristiano Ronaldo.

“Sería muy bueno tener jugadores portugueses jóvenes que pudieran tener la experiencia de sentarse a lado de Cristiano Ronaldo, Pepé, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Se vive con mucha ilusión y se disfruta mucho”, puntualizó.

Uno de los jugadores que tiene en la mira Roberto Martínez es Paulinho, tricampeón de goleo en la Liga MX y bicampeón con los Diablos Rojos del Toluca.