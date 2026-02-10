    Mundial 2026

    Todos los partidos del Grupo A: cuándo y dónde verlos

    El Grupo de México ya tiene definidos a sus integrantes y los encuentros que marcarán el arranque de la fase de grupos del Mundial 2026.

    Por:Redacción
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?


    El Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 26 quedó definido tras el sorteo realizado el viernes 5 de diciembre en Washington, donde se estableció el camino de México del torneo que iniciará el 11 de junio de 2026.

    PUBLICIDAD

    México será cabeza de grupo en una edición histórica del Mundial, que se disputará en 16 ciudades anfitrionas y contará con 48 selecciones participantes.

    ¿Quiénes integran el Grupo A del Mundial 2026? México compartirá el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y el equipo que resulte ganador del repechaje de UEFA.

    Más sobre Mundial 2026

    Todos los partidos del Grupo C: ¿Cuándo y dónde verlos?
    2 mins

    Todos los partidos del Grupo C: ¿Cuándo y dónde verlos?

    Mundial 2026 | Grupos
    ¿Cuáles han sido los grupos de México en las Copas del Mundo?
    1 mins

    ¿Cuáles han sido los grupos de México en las Copas del Mundo?

    Mundial 2026 | Grupos
    Mundial 2026: ¿Por qué Uzbekistán fue 'movido' de grupo en el Sorteo Final?
    1 mins

    Mundial 2026: ¿Por qué Uzbekistán fue 'movido' de grupo en el Sorteo Final?

    Mundial 2026 | Grupos
    México en el Grupo A del Mundial 2026: ¿Cuántas chances tiene México de avanzar de Fase de Grupos?
    2 mins

    México en el Grupo A del Mundial 2026: ¿Cuántas chances tiene México de avanzar de Fase de Grupos?

    Mundial 2026 | Grupos
    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Alemania en la Copa del Mundo
    1 mins

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Alemania en la Copa del Mundo

    Mundial 2026 | Grupos
    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Francia en la Copa del Mundo
    1 mins

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Francia en la Copa del Mundo

    Mundial 2026 | Grupos
    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Canadá en la Copa del Mundo
    1 mins

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Canadá en la Copa del Mundo

    Mundial 2026 | Grupos
    Sorteo Mundial 2026: Grupo de España en la Copa del Mundo
    1 mins

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de España en la Copa del Mundo

    Mundial 2026 | Grupos
    Sorteo Mundial 2026: Estos son los Grupos para la Copa del Mundo
    1 mins

    Sorteo Mundial 2026: Estos son los Grupos para la Copa del Mundo

    Mundial 2026 | Grupos

    El último integrante del sector se definirá en marzo, cuando se dispute el repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda.
    Calendario de partidos del Grupo ALa Fase de Grupos ya tiene definidos los encuentros, sedes y horarios del Grupo A, todos en horario del centro de México.

    Jueves 11 de junio de 2026

    ● México vs. Sudáfrica en Estadio Ciudad de México a las 13:00 hrs

    ● Corea del Sur vs. repechaje UEFA en Estadio Guadalajara a las 20:00 hrs

    Jueves 18 de junio de 2026

    ● Repechaje UEFA vs. Sudáfrica en Estadio Atlanta a las 10:00 hrs

    ● México vs. Corea del Sur en Estadio Guadalajara a las 19:00 hrs

    Miércoles 24 de junio de 2026

    ● Repechaje UEFA vs. México en Estadio Ciudad de México a las 19:00 hrs

    ● Sudáfrica vs. Corea del Sur en Estadio Monterrey a las 19:00 hrs

    ¿Dónde ver todos los partidos del Grupo A?Todos los partidos del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 26 podrán verse a través de ViX, la plataforma que contará con la cobertura completa del Mundial rumbo a 2026.

    Si ya cuentas con tu suscripción Premium en ViX, puedes tener acceso a los 104 partidos del Mundial en https://todoelmundialporvix.com por sólo $499 MXN.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX