Mundial 2026 Todos los partidos del Grupo A: cuándo y dónde verlos El Grupo de México ya tiene definidos a sus integrantes y los encuentros que marcarán el arranque de la fase de grupos del Mundial 2026.

El Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 26 quedó definido tras el sorteo realizado el viernes 5 de diciembre en Washington, donde se estableció el camino de México del torneo que iniciará el 11 de junio de 2026.

México será cabeza de grupo en una edición histórica del Mundial, que se disputará en 16 ciudades anfitrionas y contará con 48 selecciones participantes.

¿Quiénes integran el Grupo A del Mundial 2026? México compartirá el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y el equipo que resulte ganador del repechaje de UEFA.

El último integrante del sector se definirá en marzo, cuando se dispute el repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda.

Calendario de partidos del Grupo ALa Fase de Grupos ya tiene definidos los encuentros, sedes y horarios del Grupo A, todos en horario del centro de México.

Jueves 11 de junio de 2026

● México vs. Sudáfrica en Estadio Ciudad de México a las 13:00 hrs

● Corea del Sur vs. repechaje UEFA en Estadio Guadalajara a las 20:00 hrs

Jueves 18 de junio de 2026

● Repechaje UEFA vs. Sudáfrica en Estadio Atlanta a las 10:00 hrs

● México vs. Corea del Sur en Estadio Guadalajara a las 19:00 hrs



Miércoles 24 de junio de 2026

● Repechaje UEFA vs. México en Estadio Ciudad de México a las 19:00 hrs

● Sudáfrica vs. Corea del Sur en Estadio Monterrey a las 19:00 hrs

¿Dónde ver todos los partidos del Grupo A?Todos los partidos del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 26 podrán verse a través de ViX, la plataforma que contará con la cobertura completa del Mundial rumbo a 2026.