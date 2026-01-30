Mundial 2026 Estadio Kansas City: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió La casa de Patrick Mahomes sorprendió a todos con su elección como sede para la Copa del Mundo 2026.

Video Los partidos que se jugarán en Filadelfia y Kansas City en el Mundial 2026

El GEHA Field at Arrowhead Stadium forma parte de las 16 sedes del Mundial 2026 y se estrenará con un evento de nivel mundial en su historia.

El estadio de Kansas City Chiefs de la NFL, sorprendió a todos con su elección para la Copa del Mundo por encima de algunos otros candidatos.

PUBLICIDAD

¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO KANSAS CITY?



El GEHA Field at Arrowhead Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio Kansas City durante el Mundial 2026.

La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

Kansas City Stadium tendrá un total de seis partidos en la Copa Mundial 2026, donde el último corresponderá a la ronda de los Cuartos de Final.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ARROWHEAD STADIUM



El Estadio Kansas City albergará cuatro partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y uno más de Cuartos de Final.