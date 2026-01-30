Estadio Seattle: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
El recinto de Washington vibrará con los siete partidos de la Copa del Mundo que se le asignaron.
El Lumen Field forma parte de las 16 sedes elegidas para el Mundial 2026 y tendrá un total de siete partidos de la justa mundialista.
El estadio de Seattle Seahawks de la NFL y Seattle Sounders de la MLS, vivirá la fiebre mundialista en el verano con juegos atractivos.
¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO SEATTLE?
El Lumen Field, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio Seattle durante el Mundial 2026.
La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.
Seattle Stadium tendrá un total de seis partidos en la Copa Mundial 2026, donde el último corresponderá a la ronda de los Octavos de Final.
PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL LUMEN FIELD
El Estadio Seattle albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y otro de Octavos de Final.
- Grupo G - Bélgica vs. Egipto - Estadio Seattle - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, lunes 15 de junio
- Grupo D - Estados Unidos vs. Australia - Estadio Seattle - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, viernes 19 de junio
- Grupo B - Repechaje UEFA A vs. Catar - Estadio Seattle - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, miércoles 24 de junio
- Grupo G - Egipto vs. Irán - Estadio Seattle - 11 pm ET | 9 pm Centro de México, viernes 26 de junio
- Dieciseisavos de Final - 1G vs. 3AEHIJ - miércoles 1 de julio
- Octavos de Final - G81 vs. G82 - lunes 6 de julio.