    Mundial 2026

    Estadio San Francisco: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    El recinto de la localidad de Santa Clara en California se estrena como sede de un Mundial.

    Por:David Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Estos son los partidos que se jugarán en San Francisco y Miami

    El Levi's Stadium fue tomada en cuenta como una de las 16 sedes elegidas para el Mundial 2026 y convierte al estado de California como multisede junto con el SoFi Stadium.

    El estadio de San Francisco 49ers de la NFL, localizado en Santa Clara, fue elegido por la FIFA en lugar del Stanford Stadium que fue sede en el Mundial Estados Unidos 1994.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Estadio Los Angeles: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    2 mins

    Estadio Los Angeles: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Boston: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    2 mins

    Estadio Boston: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Filadelfia: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    1 mins

    Estadio Filadelfia: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Miami: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    2 mins

    Estadio Miami: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Atlanta: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    2 mins

    Estadio Atlanta: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Houston: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    2 mins

    Estadio Houston: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Dallas: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    2 mins

    Estadio Dallas: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Nueva York/Nueva Jersey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    2 mins

    Estadio Nueva York/Nueva Jersey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Monterrey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    1 mins

    Estadio Monterrey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Guadalajara: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    1 mins

    Estadio Guadalajara: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo

    ¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO SAN FRANCISCO?


    El Levi's Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio San Francisco durante el Mundial 2026.

    La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

    San Francisco Stadium tendrá un total de seis partidos en la Copa Mundial 2026, donde el último corresponderá a la ronda de los Dieciseisavos de Final.

    PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL LEVI'S STADIUM


    El Estadio San Francisco albergará cinco partidos de la Fase de Grupos y uno de Dieciseisavos de Final.

    • Grupo B - Catar vs. Suiza - Estadio San Francisco - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, sábado 13 de junio
    • Grupo J - Austria vs. Jordania - Estadio San Francisco - 12 am ET | 10 pm Centro de México, martes 16 de junio
    • Grupo D - Repechaje UEFA C vs. Paraguay - Estadio San Francisco - 12 am ET | 10 pm Centro de México, viernes 19 de junio
    • Grupo J - Jordania vs. Argelia - Estadio San Francisco - 11 pm ET | 9 pm Centro de México, lunes 22 de junio
    • Grupo D - Paraguay vs. Australia - Estadio San Francisco - 10 pm ET | 8 pm Centro de México, jueves 25 de junio
    • Dieciseisavos de Final - 1D vs. 3BEFIJ - Estadio San Francisco - 8 pm ET | 6 pm Centro de México, miércoles 1 de julio.
    Relacionados:
    Mundial 2026Estadios Mundial 2026Sedes Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Tráiler: Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX