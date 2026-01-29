Estadio San Francisco: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
El recinto de la localidad de Santa Clara en California se estrena como sede de un Mundial.
El Levi's Stadium fue tomada en cuenta como una de las 16 sedes elegidas para el Mundial 2026 y convierte al estado de California como multisede junto con el SoFi Stadium.
El estadio de San Francisco 49ers de la NFL, localizado en Santa Clara, fue elegido por la FIFA en lugar del Stanford Stadium que fue sede en el Mundial Estados Unidos 1994.
¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO SAN FRANCISCO?
El Levi's Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio San Francisco durante el Mundial 2026.
La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.
San Francisco Stadium tendrá un total de seis partidos en la Copa Mundial 2026, donde el último corresponderá a la ronda de los Dieciseisavos de Final.
PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL LEVI'S STADIUM
El Estadio San Francisco albergará cinco partidos de la Fase de Grupos y uno de Dieciseisavos de Final.
- Grupo B - Catar vs. Suiza - Estadio San Francisco - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, sábado 13 de junio
- Grupo J - Austria vs. Jordania - Estadio San Francisco - 12 am ET | 10 pm Centro de México, martes 16 de junio
- Grupo D - Repechaje UEFA C vs. Paraguay - Estadio San Francisco - 12 am ET | 10 pm Centro de México, viernes 19 de junio
- Grupo J - Jordania vs. Argelia - Estadio San Francisco - 11 pm ET | 9 pm Centro de México, lunes 22 de junio
- Grupo D - Paraguay vs. Australia - Estadio San Francisco - 10 pm ET | 8 pm Centro de México, jueves 25 de junio
- Dieciseisavos de Final - 1D vs. 3BEFIJ - Estadio San Francisco - 8 pm ET | 6 pm Centro de México, miércoles 1 de julio.