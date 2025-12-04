El camino de la Selección Mexicana en la Fase Final del Mundial 2026 puede parecer muy sencillo por ser acogido por su propia afición en territorio mexicano, o complicarse en caso de que no clasifique como ganador del Grupo A, en el que fue colocado como sede y cabeza de serie.

México jugará la Fase de Grupos en el Estadio Ciudad de México, donde tendrá dos partidos, el inaugural y el cierre de la fase; mientras que en Guadalajara jugará el segundo partido de esta ronda.

En caso de clasificar como primero de su sector, el Tricolor repetirá en el Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte o Estadio Azteca) para su partido de Dieciseisavos de Final. Si alcanza el famoso quinto partido, pero ahora en Octavos de Final por el aumento de selecciones participantes, jugará una vez más en la CDMX.

A partir de los Cuartos de Final el Mundial 2026 se concentrará totalmente en Estados Unidos por lo que jugará en el Miami Stadium. Si se logran las Semifinales, el conjunto de Javier Aguirre se trasladará a Atlanta Stadium y la soñada Final en New York/New Jersey.

Los partidos de México en el Mundial 2026 en caso de quedar como ganador del Grupo A:

FASE DE GRUPOS - GRUPO A

Jueves, 11 de junio de 2026

Partido 1 (México #1) – Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio de 2026

Partido 28 (México #2) – Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio de 2026

Partido 53 (México #3) – Estadio Ciudad de México

DIECISEISAVOS DE FINAL

Martes, 30 de junio de 2026

Partido 79 – 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

OCTAVOS DE FINAL

Domingo, 5 de julio de 2026

Partido 92 – Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 - Estadio Ciudad de México

CUARTOS DE FINAL

Sábado, 11 de julio de 2026

Partido 99 – Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92 - Miami Stadium

SEMIFINALES

Miércoles, 15 de julio 2026

Partido 102 – Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

FINAL

Domingo, 19 de julio de 2026

Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Si la Selección Mexicana acaba la Fase de Grupos como segunda de su contingente, entonces las Fases Finales las comenzará a jugar fuera de territorio mexicano para jugar en Los Angeles en los Dieciseisavos de Final y en Houston los Octavos de Final, ambas ciudades estadounidenses con gran comunidad mexicana.



Los partidos de México en el Mundial 2026 en caso de quedar como segundo del Grupo A:

FASE DE GRUPOS - GRUPO A

Jueves, 11 de junio de 2026

Partido 1 (México #1) – Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio de 2026

Partido 28 (México #2) – Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio de 2026

Partido 53 (México #3) – Estadio Ciudad de México

DIECISEISAVOS DE FINAL

Domingo, 28 de junio de 2026

Partido 73 – 2º Grupo A vs. 2º Grupo B - Estadio Los Ángeles

OCTAVOS DE FINAL

Sábado, 4 de julio 2026

Partido 90 – Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75 - Houston Stadium

CUARTOS DE FINAL

Jueves, 9 de julio 2026

Partido 97 – Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium

SEMIFINALES

Martes, 14 de julio de 2026

Partido 101 – Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium

FINAL

Domingo, 19 de julio de 2026

Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Cabe destacar que la Selección Nacional de México nunca pisará territorio canadiense, la otra sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues si logra clasificar como una de las ocho mejores selecciones en la Fase de Grupos, entonces los Dieciseisavos de Final los jugará en Boston y los Octavos de Final, si avanza, en Philadelphia.

Los partidos de México en el Mundial 2026 en caso de quedar como tercero del Grupo A:

FASE DE GRUPOS - GRUPO A

Jueves, 11 de junio de 2026

Partido 1 (México #1) – Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio de 2026

Partido 28 (México #2) – Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio de 2026

Partido 53 (México #3) – Estadio Ciudad de México

DIECISEISAVOS DE FINAL

Lunes, 29 de junio de 2026

Partido 74 – 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium

OCTAVOS DE FINAL

Sábado, 4 de julio 2026

Partido 89 – Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

CUARTOS DE FINAL

Jueves, 9 de julio 2026

Partido 97 – Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium

SEMIFINALES

Martes, 14 de julio de 2026

Partido 101 – Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium

FINAL