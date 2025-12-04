    Mundial 2026

    Mundial 2026: La ruta de la Selección Mexicana para el famoso 'Quinto Partido'

    El Tricolor jugará la Fase de Grupos en territorio mexicano y con la posibilidad de disputar los juegos de eliminación directa también en México.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¿Quinto partido en México? La ruta del Tri en el Mundial 2026

    El camino de la Selección Mexicana en la Fase Final del Mundial 2026 puede parecer muy sencillo por ser acogido por su propia afición en territorio mexicano, o complicarse en caso de que no clasifique como ganador del Grupo A, en el que fue colocado como sede y cabeza de serie.

    México jugará la Fase de Grupos en el Estadio Ciudad de México, donde tendrá dos partidos, el inaugural y el cierre de la fase; mientras que en Guadalajara jugará el segundo partido de esta ronda.

    En caso de clasificar como primero de su sector, el Tricolor repetirá en el Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte o Estadio Azteca) para su partido de Dieciseisavos de Final. Si alcanza el famoso quinto partido, pero ahora en Octavos de Final por el aumento de selecciones participantes, jugará una vez más en la CDMX.

    A partir de los Cuartos de Final el Mundial 2026 se concentrará totalmente en Estados Unidos por lo que jugará en el Miami Stadium. Si se logran las Semifinales, el conjunto de Javier Aguirre se trasladará a Atlanta Stadium y la soñada Final en New York/New Jersey.

    Los partidos de México en el Mundial 2026 en caso de quedar como ganador del Grupo A:

    FASE DE GRUPOS - GRUPO A

    • Jueves, 11 de junio de 2026
    • Partido 1 (México #1) – Estadio Ciudad de México
    • Jueves, 18 de junio de 2026
    • Partido 28 (México #2) – Estadio Guadalajara
    • Miércoles, 24 de junio de 2026
    • Partido 53 (México #3) – Estadio Ciudad de México

    DIECISEISAVOS DE FINAL

    • Martes, 30 de junio de 2026
    • Partido 79 – 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

    OCTAVOS DE FINAL

    • Domingo, 5 de julio de 2026
    • Partido 92 – Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 - Estadio Ciudad de México

    CUARTOS DE FINAL

    • Sábado, 11 de julio de 2026
    • Partido 99 – Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92 - Miami Stadium

    SEMIFINALES

    • Miércoles, 15 de julio 2026
    • Partido 102 – Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
    FINAL

    • Domingo, 19 de julio de 2026
    • Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

    Si la Selección Mexicana acaba la Fase de Grupos como segunda de su contingente, entonces las Fases Finales las comenzará a jugar fuera de territorio mexicano para jugar en Los Angeles en los Dieciseisavos de Final y en Houston los Octavos de Final, ambas ciudades estadounidenses con gran comunidad mexicana.


    Los partidos de México en el Mundial 2026 en caso de quedar como segundo del Grupo A:

    FASE DE GRUPOS - GRUPO A

    • Jueves, 11 de junio de 2026
    • Partido 1 (México #1) – Estadio Ciudad de México
    • Jueves, 18 de junio de 2026
    • Partido 28 (México #2) – Estadio Guadalajara
    • Miércoles, 24 de junio de 2026
    • Partido 53 (México #3) – Estadio Ciudad de México

    DIECISEISAVOS DE FINAL

    • Domingo, 28 de junio de 2026
    • Partido 73 – 2º Grupo A vs. 2º Grupo B - Estadio Los Ángeles

    OCTAVOS DE FINAL

    • Sábado, 4 de julio 2026
    • Partido 90 – Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75 - Houston Stadium

    CUARTOS DE FINAL

    • Jueves, 9 de julio 2026
    • Partido 97 – Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium

    SEMIFINALES

    • Martes, 14 de julio de 2026
    • Partido 101 – Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium
    FINAL

    • Domingo, 19 de julio de 2026
    • Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

    Cabe destacar que la Selección Nacional de México nunca pisará territorio canadiense, la otra sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues si logra clasificar como una de las ocho mejores selecciones en la Fase de Grupos, entonces los Dieciseisavos de Final los jugará en Boston y los Octavos de Final, si avanza, en Philadelphia.

    Los partidos de México en el Mundial 2026 en caso de quedar como tercero del Grupo A:

    FASE DE GRUPOS - GRUPO A

    • Jueves, 11 de junio de 2026
    • Partido 1 (México #1) – Estadio Ciudad de México
    • Jueves, 18 de junio de 2026
    • Partido 28 (México #2) – Estadio Guadalajara
    • Miércoles, 24 de junio de 2026
    • Partido 53 (México #3) – Estadio Ciudad de México

    DIECISEISAVOS DE FINAL

    • Lunes, 29 de junio de 2026
    • Partido 74 – 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium

    OCTAVOS DE FINAL

    • Sábado, 4 de julio 2026
    • Partido 89 – Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

    CUARTOS DE FINAL

    • Jueves, 9 de julio 2026
    • Partido 97 – Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium

    SEMIFINALES

    • Martes, 14 de julio de 2026
    • Partido 101 – Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium
    FINAL

    • Domingo, 19 de julio de 2026
    • Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

    No te pierdas el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO en ViX. Solo disponible en México.

