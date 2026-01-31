Mundial 2026 Estadio Vancouver: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió Canadá presenta este recinto para la Copa Mundial 2026 con seis partidos como sede.

El BC Place Stadium es partr de las 16 sedes elegidas para el Mundial 2026 y la segunda correspondiente a Canadá, que tendrá siete partidos de la Copa del Mundo.

El estadio de Vancouver Whitecaps de la MLS, se localiza en la provincia de Columbia Británica y casi siempre funge como la casa del cuadro de La Hoja de Maple.

¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO VANCOUVER?



El BC Place Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio Vancouver durante el Mundial 2026.

La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

Vancouver Stadium tendrá un total de siete partidos en la Copa Mundial 2026, donde el último corresponderá a la ronda de los Octavos de Final.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL BC PLACE STADIUM



El Estadio Vancouver albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y otro de Octavos de Final.