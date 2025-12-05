    Mundial 2026

    México vs. Sudáfrica: Historial de enfrentamientos en Mundiales

    Será la segunda ocasión que el Tri y los africanos se enfrenten en la inauguración de una Copa del Mundo.

    Alonso Ramírez.
    Video ¡Así le ha ido a México vs. rivales de África y Asia en los Mundiales!

    Se llevó a cabo el Sorteo del Mundial 2026 en Washington, Estados Unidos, en el que se definieron los grupos para la justa deportiva y ya se conoce el partido inaugural.

    México fue elegido para ser el país que tendrá la inauguración, tras el sorteo se dio a conocer que el partido será ante Sudáfrica, duelo que se disputará en el Estadio Ciudad de México.

    El 11 de junio del 2026 l a Selección Mexicana dará el banderazo como anfitrión a la Copa del Mundo, y no será la primera vez que lo ha hecho, será la sexta vez que lo hará.

    La primera se dio en la primera Copa del Mundo, Uruguay 1930, después le siguieron Brasil 1950, Suecia 1958, México 1970, Sudáfrica 2010, con lo que ahora los africanos pagarán la visita que se dio en su Mundial.

    Historial de México vs. Sudáfrica en Mundiales

    La Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica se han enfrentado solamente una vez en la historia de las Copas del Mundo, fue en el Mundial del 2010.

    Curiosamente, también fue un 11 de junio y en ese juego México también tenía como entrenador a Javier Aguirre.

    El resultado fue de 1-1, los sudafricanos iniciaron ganando el encuentro con un golazo de Siphiwe Tshabalala a los 55 minutos, un trallazo que cruzó al ‘Conejo’ Pérez, quien era el portero en ese momento.

    Afortunadamente, el combinado nacional logró igualar el marcador rumbo al final del partido, Rafael Márquez controló un balón en el área y sacó el derechazo para poner el balón en las redes al minuto 79.

