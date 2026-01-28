    Mundial 2026

    Estadio Filadelfia: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    El recinto de Pennsylvania se estrenará como sede de una Copa del Mundo en este verano

    Por:David Espinosa
    add
    Video Los partidos que se jugarán en Filadelfia y Kansas City en el Mundial 2026

    El Lincoln Financial Field fue elegido como parte de las 16 sedes elegidas para el Mundial 2026 y tendrá un total de seis partidos de la justa mundialista.

    El estadio de Philadelphia Eagles de la NFL, localizado al sur de la ciudad del Estado de Pennsylvania, se estrenará como sede para una Copa del Mundo.

    ¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO FILADELFIA?


    El Lincoln Financial Field, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio San Francisco durante el Mundial 2026.

    La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

    Philadelphia Stadium tendrá un total de seis partidos en la Copa Mundial 2026, donde el último corresponderá a la ronda de los Octavos de Final.

    PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL LINCOLN FINANCIAL FIELD


    El Estadio Filadelfia albergará cinco partidos de la Fase de Grupos y uno de Octavos de Final.

    • Grupo E - Costa de Marfil vs. Ecuador - Estadio Filadelfia - 7 pm ET | 5 pm Centro de México, domingo 14 de junio
    • Grupo C - Brasil vs. Haití - Estadio Fildalfia - 9 pm ET | 7 pm Centro de México, viernes 19 de junio
    • Grupo I - Francia vs. Repechaje Intercontinental 2 - Estadio Filadelfia - 5 pm ET | 3 pm Centro de México, lunes 22 de junio
    • Grupo E - Curazao vs. Costa de Marfil - Estadio Filadelfia - 4 pm ET | 2 pm Centro de México, jueves 25 de junio
    • Grupo L - Croacia vs. Ghana - Estadio Filadelfia - 5 pm ET | 3 pm Centro de México, sábado 27 de junio
    • Octavos de Final - G74 vs. G77 - sábado 4 de julio.
