    Mundial 2026

    Jugadores de Portugal reaccionan a la renovada cancha del Estadio Banorte

    Nadie se resiste al nuevo 'rostro' del histórico inmueble que albergará su tercer Mundial.

    Por:Juan Regis
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    Video Jugadores de Portugal reaccionan a las instalaciones del Estadio Azteca

    Uno de los momentos destacados del partido entre la Selección Mexicana y Portugal fue el estreno del renovado Estadio Banorte y lo que generó en todos los asistentes, en especial en el plantel dirigido por Roberto Martínez.

    Horas antes del arranque del partido amistoso, los jugadores de Portugal salieron a la cancha para conocer el césped del imponente inmueble que este verano celebrará su tercera Copa del Mundo de la FIFA, el único en la historia, hasta el momento, que recibirá dicho honor.

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    Los seleccionados lusos aprovecharon para tomarse selfies, sacar videos panorámicos y contemplar con admiración la privilegiada vista desde la cancha hacia las gradas del renovado estadio que será el fortín de la Selección Mexicana durante la Fase de Grupos del Mundial.

    Cabe destacar que tan solo para la remodelación del terreno de juego se invirtieron 5 millones de dólares compuesto por cuatro variedades de césped natural.

    El Estadio Banorte albergará tres partidos de Fase de Grupos –el México vs. Sudáfrica, Uzbekistán vs. Colombia, y otro del Tri aún por definirse entre Dinamarca y Chequia--, uno de Dieciseisavos de Final y finalmente uno en ronda de Octavos de Final.

    DIOGO JOTA, PRESENTE EN EL ESTADIO BANORTE PARA EL MÉXICO VS. PORTUGAL

    La afición portuguesa que asistió el Estadio Banorte para ver a su selección disputar el juego amistoso ante México de cara al Mundial 2026 tuvo un gran gesto con una de sus figuras del equipo fallecido el verano pasado.

    Se trata de Diogo Jota, exjugador del Liverpool y titular indiscutible con Portugal, quien se hizo presente en el estadio gracias a que un fanático llevó consigo una pancarta con su rostro para honrar la memoria del futbolista fallecido el verano pasado en un accidente automovilístico.

    Diogo Jota, el exdelantero del Liverpool de 28 años, y su hermano André Silva, de 26, fallecieron en el accidente de tránsito en la provincia de Zamora, en España.

    Ambos viajaban en un auto deportivo de marca Lamborghini que, de acuerdo con fuentes de la investigación, iba a exceso de velocidad, lo que provocó que el coche se saliera de la vía, se incendiara y quedara completamente calcinado.

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