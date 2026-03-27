Bruno Fernandes da a su favorito del Tri: "El nombre más grande de la selección"
La estrella portuguesa del Manchester United no tiene reparo en afirmar quién, a su parecer, destaca en el conjunto de Javier Aguirre.
Bruno Fernandes, jugador y uno de los estelares de Portugal que enfrentará a México en partido amistoso en la reinauguración del Estadio Banorte, dedicó grandes elogios a Raúl Jiménez, delantero del Tri.
De hecho, el lusitano nombró a Raúl Jiménez quizás como el "nombre más grande" que tiene actualmente la Selección Mexicana, además de mostrar un fuerte respeto por el jugador del Everton.
Incluso, bromeó respecto a que él ya ha sufrido goles del propio Raúl Jiménez y confió en que eso "no ocurra de nuevo" de cara al encuentro amistoso.
"Hablas del nombre, creo, más grande de la selección, es un jugador que está en la Premier hace mucho tiempo, jugo en Portugal, me ha marcado goles en contra, esperemos que no lo haga de nuevo, no creo que sea solo él", dijo Bruno Fernandes.
Además, el jugador del Manchester United confesó que, previamente, en un set con una marca comercial deportiva, habló ya del partido entre México y Portugal y que tendrá un escenario magnífico como lo es el Estadio Banorte.
"Estuve con él en un set, hablamos del partido, lo que podría ser y creo que va a ser un partido importante para los dos equipos porque se vuelve a jugar en el Azteca y creo que va a ser importante para los dos pero México tiene jugadores importantes, quizá no tan conocidos para mí como Raúl pero tenemos mucho respeto", concluyó.