Mundial 2026 Cancha del Estadio Banorte tuvo una inversión de cinco millones de dólares El cesped del Coloso de Santa Úrsula es completamente nuevo y esto fue lo que costó para tenerlo.

Video Estadio Banorte: La cancha y el cesped costaron cinco millones de dólares

La cancha del Estadio Banorte tuvo un importante proceso de instalación que costó varios millones de dólares, para lucir como una alfombra verde de cara a los partidos que tendrá en el Mundial 2026.

El cesped del Estadio Azteca ha maravillado a muchísimos en las imágenes que TUDN ha logrado difundir de manera oficial desde el pasado 3 de marzo, en el marco de los 100 días para la Copa del Mundo.

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COSTO MILLONARIO DE LA CANCHA DEL ESTADIO BANORTE



La cancha del Estadio Banorte tuvo una inversión de cinco millones de dólares, para tener una cancha híbrida con fibra de plástico que va inyectado bajo tierra, que cuenta con cuatro variedades de césped natural, lo que le da vida al pasto y color intenso.

Félix Aguirre, director general Adjunto y Host City Manager del Estadio Banorte, fue el encargado de dar a conoces esta información este jueves 26 de marzo, a dos días de la reapertura que tendrá el Coloso de Santa Úrsula.

La misma tiene mejor tecnología como los que tienen el Camp Nou del Barcelona o el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid y se pone el Estadio Banorte a la altura de todos los estadios sedes para el Mundial 2026 y tiene un sistema de absorción de agua por vacío, que garantiza el espectáculo.

El pasto fue sembrado en México con ayuda de maquinaria especializada, hay mezcla de arena silica y grava, hay una estructura de niveles y ayuda para germinar el pasto pero principalmente para tener un buen drenaje en la cancha que previene la inundación de la cancha, hay tuberías perforadas debajo para drenar el agua además de un sistema de aire que succiona el agua.

Otros detalles que se revelaron fueron que son 12 los metros de excavación que se hicieron para construir los vestidores y el pasillo de salida al estadio más Hospitalitys especiales que darán acceso exclusivo a ver la salida de los jugadores de sus vestuarios.