Portugal 2026 Paulinho se lleva la ovación en el México vs. Portugal Paulinho vuelve a su selección y afición mexicana lo recibe con ovación.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Imperdible! Paulinho entra al México vs. Portugal y el estadio reacciona así

Uno de los gratos momentos que dejó el juego entre México y Portugal en el Estadio Banorte fue cuando Paulinho entró al campo de juego durante la segunda mitad, lo que motivó una ovación a favor del jugador de Toluca.

Los duelos amistosos permiten hacer varios cambios por los equipos para darle mayor juego a los seleccionados. Esto fue bien aprovechado por Roberto Martínez, el entrenador de Portugal, quien le dio oportunidad a su atacante.

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¿Cómo fue el momento de la ovación a Paulinho?

Paulinho entró al campo en lugar de Gonçalo Ramos y de inmediato la afición lo arropó entre aplausos y ovaciones. El lusitano no era convocado desde noviembre de 2020 y no es para menos.

En su etapa con Toluca se ha destacado por ser un goleador nato. En el Torneo Apertura 2025 terminó como líder goleador de la fase regular con 12 dianas junto a Armando González y João Pedro, mientras que en este Clausura 2026 marcha en la tercera posición con seis anotaciones, a cuatro de los líderes que son el mismo González y João con 10 cada uno.