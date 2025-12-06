¿Cuántos y cuáles son los partidos que se jugarán en México en el Mundial 2026?

Video ¡Listos los horarios y sedes del Grupo de México!

México es coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá para acoger los 104 partidos que se disputarán en esta nueva e inédita edición del torneo con 48 selecciones nacionales participantes, aunque apenas con 13 juegos en su territorio del total de 16 sedes.

Son tres las ciudades y estadios sedes de México para la Copa del Mundo de la FIFA, todas con antecedentes mundialistas, pero sólo un inmueble como sede de este magno evento futbolístico en las ediciones de 1970 y 1986.

Es el Estadio Banorte (Estadio Azteca) el que acogerá tres Mundiales en su grama, mientras que Guadalajara lo hará también por tercera ocasión, pero primera para el Estadio Akron.

Monterrey, sede en 1986, tendrá por primera vez partidos mundialistas en el Estadio BBVA y en mismo número que la Perla Tapatía con cuatro encuentros.

¿CUÁLES SON LOS PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026?

El Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte) será el único en territorio mexicano en ser sede de dos partidos de Fase Final más tres de Fase de Grupos y escenario principal de la Selección Mexicana para un total de cinco encuentros. Ahí , en el también conocido Estadio Azteca, será el partido inaugural.

El Estadio de Monterrey tendrá sólo un juego de Fase Final y el resto de Fase de Grupos para un total de cuatro, misma cantidad que tendrá el Estadio de Guadalajara pero sin duelos de instancias finales.

Estos son los partidos que se jugarán en México en el Mundial 2026:

Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte)

FASE DE GRUPOS

Jueves, 11 de junio 2026

México vs. Sudáfrica, Grupo A, 13:00 H Centro de México, 15:00 H ET

Miércoles, 17 de junio 2026

Uzbekistán vs. Colombia, Grupo K, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET

Miércoles, 24 de junio 2026

Clasificado de la UEFA vs. México, Grupo A, 19:00 H Centro de México, 21:00 H ET

DIECISEISAVOS DE FINAL

Martes, 30 de junio 2026

Partido 79

OCTAVOS DE FINAL

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 92

Estadio Guadalajara (Estadio Akron)

FASE DE GRUPOS

Jueves, 11 de junio 2026

Corea del Sur vs. Clasificado UEFA, Grupo A, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET

Jueves, 18 de junio 2026

México vs. Corea del Sur, Grupo A, 19:00 H Centro México, 21:00 H ET

Martes, 23 de junio 2026

Colombia vs. Clasificado del Repechaje Intercontinental, Grupo K, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET

Viernes, 26 de junio 2026

Uruguay vs. España, Grupo H, 18:00 H Centro de México, 20:00 H ET

Estadio Monterrey (Estadio BBVA)



FASE DE GRUPOS

Domingo, 14 de junio 2026

Clasificado de UEFA vs. Túnez, Grupo F, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET

Sábado, 20 de junio 2026

Túnez vs. Japón, Grupo F, 22:00 H Centro de México, 00:00 H ET

Miércoles, 24 de junio 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, Grupo A, 19:00 H Centro de México, 21:00 H ET

DIECISEISAVOS DE FINAL