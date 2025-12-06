    Mundial 2026

    ¿Cuántos y cuáles son los partidos que se jugarán en México en el Mundial 2026?

    Serán más de 10 los partidos que se jueguen en territorio mexicano para la Copa del Mundo de la FIFA repartidos en tres sedes.

    David Espinosa.
    Video ¡Listos los horarios y sedes del Grupo de México!

    México es coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá para acoger los 104 partidos que se disputarán en esta nueva e inédita edición del torneo con 48 selecciones nacionales participantes, aunque apenas con 13 juegos en su territorio del total de 16 sedes.

    Son tres las ciudades y estadios sedes de México para la Copa del Mundo de la FIFA, todas con antecedentes mundialistas, pero sólo un inmueble como sede de este magno evento futbolístico en las ediciones de 1970 y 1986.

    Es el Estadio Banorte (Estadio Azteca) el que acogerá tres Mundiales en su grama, mientras que Guadalajara lo hará también por tercera ocasión, pero primera para el Estadio Akron.

    Monterrey, sede en 1986, tendrá por primera vez partidos mundialistas en el Estadio BBVA y en mismo número que la Perla Tapatía con cuatro encuentros.

    ¿CUÁLES SON LOS PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026?

    El Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte) será el único en territorio mexicano en ser sede de dos partidos de Fase Final más tres de Fase de Grupos y escenario principal de la Selección Mexicana para un total de cinco encuentros. Ahí , en el también conocido Estadio Azteca, será el partido inaugural.

    El Estadio de Monterrey tendrá sólo un juego de Fase Final y el resto de Fase de Grupos para un total de cuatro, misma cantidad que tendrá el Estadio de Guadalajara pero sin duelos de instancias finales.

    Estos son los partidos que se jugarán en México en el Mundial 2026:

    Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte)

    FASE DE GRUPOS

    • Jueves, 11 de junio 2026
    • México vs. Sudáfrica, Grupo A, 13:00 H Centro de México, 15:00 H ET
    • Miércoles, 17 de junio 2026
    • Uzbekistán vs. Colombia, Grupo K, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET
    • Miércoles, 24 de junio 2026
    • Clasificado de la UEFA vs. México, Grupo A, 19:00 H Centro de México, 21:00 H ET

    DIECISEISAVOS DE FINAL

    • Martes, 30 de junio 2026
    • Partido 79
    OCTAVOS DE FINAL

    • Domingo, 5 de julio 2026
    • Partido 92

    Estadio Guadalajara (Estadio Akron)

    FASE DE GRUPOS

    • Jueves, 11 de junio 2026
    • Corea del Sur vs. Clasificado UEFA, Grupo A, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET
    • Jueves, 18 de junio 2026
    • México vs. Corea del Sur, Grupo A, 19:00 H Centro México, 21:00 H ET
    • Martes, 23 de junio 2026
    • Colombia vs. Clasificado del Repechaje Intercontinental, Grupo K, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET
    • Viernes, 26 de junio 2026
    • Uruguay vs. España, Grupo H, 18:00 H Centro de México, 20:00 H ET

    Estadio Monterrey (Estadio BBVA)


    FASE DE GRUPOS

    • Domingo, 14 de junio 2026
    • Clasificado de UEFA vs. Túnez, Grupo F, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET
    • Sábado, 20 de junio 2026
    • Túnez vs. Japón, Grupo F, 22:00 H Centro de México, 00:00 H ET
    • Miércoles, 24 de junio 2026
    • Sudáfrica vs. Corea del Sur, Grupo A, 19:00 H Centro de México, 21:00 H ET

    DIECISEISAVOS DE FINAL

    • Lunes, 29 de junio 2026
    • Partido 75

