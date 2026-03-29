    Mundial 2026

    Paulinho no cambiaría el Nemesio Diez por el Estadio Banorte, que está “espectacular”

    Además, el delantero de Portugal se sintió feliz por la nueva oportunidad de estar con su selección.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Paulinho cumplió un sueño al jugar con su Selección en México

    La Selección de Portugal empató con la Selección Mexicana en el partido de la Fecha FIFA que sirvió para reinaugurar el Estadio Banorte.

    Al final del partido, Paulinho, delantero luso del Deportivo Toluca, habló sobre el encuentro, felicitó a México por la remodelación del estadio, pero señaló que no lo cambiaría por el Nemesio Diez.

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    Si, no cambiaría por mi Nemesio (Diez), pero está espectacular, felicidades por el estadio, está hermoso, lo veo muy bonito”.

    Sobre su convocatoria y el recibimiento que tuvo con Portugal, el artillero afirmó que todo fue muy bien, ya que conocía a todos en el plantel.

    “Feliz, fue perfecto regresar a la selección en un país que me recibió muy bien desde el primer día, una pena que no ganamos, pero fue bueno”.

    “Muy bien recibido, hay muchos jugadores con quien ya jugué, otros que ya los conocía, pero es un grupo espectacular y ahora aprender con estos partidos acá para el Mundial”.

    Finalmente, Paulinho se sorprendió por el cariño que le tiene la gente en México y aseguró que el sentimiento es mutuo porque el país lo recibió muy bien desde su llegada.

    “Si, no es normal creo, pero muchas gracias a todos es un sentimiento mutuo, yo también siento mucho cariño por ustedes y por eso gracias”.

    Video ¡Imperdible! Paulinho entra al México vs. Portugal y el estadio reacciona así
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