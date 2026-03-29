    Mundial 2026

    José Mourinho critica juego de Portugal tras empate con México en Estadio Banorte

    Fiel a su personalidad, Mourinho tuvo mucho qué decir tras el deslucido empate amistoso.

    Por:Juan Regis
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    Video Resumen | México empata con Portugal en un partidazo

    El deslucido empate sin goles entre la Selección Mexicana y su similar de Portugal en el Estadio Banorte llegó hasta los ojos de José Mourinho, quien no tuvo filtros al momento de dar su opinión sobre el desempeño de sus compatriotas.

    Fiel a su personalidad, el siempre polémico y honesto Mou no se tentó el corazón para hablar del funcionamiento del cuadro que dirige Roberto Martínez sin Cristiano Ronaldo, quien para 'The Special One' es una pieza fundamental para las aspiraciones de Portugal en el Mundial 2026, sexto en la clasificación de la FIFA.

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    ¿QUÉ DIJO MOURINHO TRAS EL EMPATE ENTRE PORTUGAL Y MÉXICO?

    Pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo, que no juega con su selección desde el 13 de noviembre cuando salió expulsado en las eliminatorias mundialistas, el conjunto luso fue muy superior en varios momentos del encuentro que no dejó satisfechos a los aficionados mexicanos con todo y el debut de Álvaro Fidalgo con el jersey tricolor.

    " Quita a Cristiano Ronaldo y Portugal parece un equipo del montón. La gente dice que no deberían convocarlo. Bien, hoy no jugó y vieron el resultado.

    "No son una amenaza, no dan miedo, son solo un equipo que fue presionado por México. Cuando Ronaldo está en la cancha, el rival se la piensa dos veces. Sin él, ni siquiera tienen que pensar", fueron las duras palabras del actual entrenador del Benfica.

    Para sellar la fecha FIFA de marzo, la Selección Mexicana enfrentará a Bélgica el martes 31 en el Soldier Field de Chicago, Illinois. Los belgas llegarán motivados tras la goleada recetada al cuadro de los Estados Unidos.

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