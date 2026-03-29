Mundial 2026 Bruno Fernandes recibe presente de futbolista de las Águilas del América El jugador de la Selección de Portugal presume su Instagram la playera que le obsequió el jugador Cristian Borja.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Bruno Fernandes. Imagen Mexsport.

El compromiso entre las Selecciones de México y Portugal dejó infinidad de recuerdos entre los aficionados, tras la reapertura del estadio Banorte de cara a la próxima Copa del Mundo de Futbol.

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Bruno Fernandes mostró en su Instagram el presente que le obsequió el futbolista del América, Cristian Borja, su playera autografiada y con especial dedicatoria.

Al lado del número 26 de las Águilas se lee el mensaje: “Para Bruno mi hermano con mucho cariño”, Cristian Borja.

En la imagen también se lee el mensaje de Bruno: “Obrigado” Christian Borja.

Portugal ante otro rival de Concacaf

Bruno Fernandes vio actividad en el partido de ayer con su Selección en el empate a cero goles con México. El público en el Banorte al ver el ingreso del lusitano fue aplaudido.