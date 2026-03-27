Mundial 2026 Roberto Martínez explica ahora la razón de la convocatoria de Paulinho antes de duelo ante México El director técnico del conjunto europeo da su lugar a Paulinho de cara al duelo en la reinauguración del Estadio Banorte.

Video Roberto Martínez elogia a Paulinho y explica su convocatoria en Portugal

Roberto Martínez, director técnico de la Selección de Portugal, explicó la razón por la que optó convocar a Paulinho, delantero del Toluca, esto de cara al duelo ante la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Banorte.

En conferencia de prensa previo al partido ante el Tri, Martínez dio su lugar al atacante escarlata, de quien dijo, es un jugador que tendría cabida prácticamente en cualquier selección del mundo.

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"En el futbol lo más difícil en la simplicidad, Paulinho tiene que ser el mismo. Probablemente Paulinho estaría en cualquier selección del mundo pero en Portugal es muy difícil cuando tienes jugadores como Cristiano Ronaldo y Goncalo Ramos en tu posición. Tiene que ser el mismo, ha entrenado muy bien, ha llegado a la selección y es muy meritorio, es un premio muy merecido, es un goleador nato, muy inteligente.

"Debemos tener un poco de suerte en lo que no podemos controlar, el jugador puede condicionar mucha haciendo que todo el papel que tenga dentro de la selección sea algo que podemos apreciar y utilizar", agregó.

Además, Roberto Martínez detalló los pasos que siguió para pensar en convocar a Paulinho después de que Rafa Leao, jugador del AC Milan, tuviera qué salir de la convocatoria casi de último momento.

“Cuando Rafael Leao sale de la convocatoria pensamos en tomar una decisión y ver que era momento para Paulinho, y nuestra decisión fue Paulinho por méritos. Goçalo Guedes lo íbamos a utilizar como atacante y ahora lo podemos utilizar en el ala y dar espacio a Paulinho, solo por los méritos de Paulinho, por lo que esta haciendo en México y está trabajando muy bien.