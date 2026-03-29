Mundial 2026 Roberto Martínez sorprende al hablar de las posibilidades de Paulinho de ir al Mundial con Portugal El estratega de Portugal habló maravillas de Paulinho, pero reconoció un mayor obstáculo en el equipo.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Roberto Martínez ve complicada convocatoria de Paulinho para Copa del Mundo

Transcurrieron cinco años desde la última vez que Paulinho fue convocado para vestir la casaca de la selección de Portugal, pese a ello, se adaptó a la perfección al grupo y a las indicaciones del estratega Roberto Martínez, quien elogió al jugador del Toluca.

Al finalizar el encuentro donde los europeos igualaron sin goles ante México, el entrenador español destacó la integración del elemento de los choriceros, pero ve solo un problema.

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¿Qué dijo Roberto Martínez sobre Paulinho?

Paulinho ha tenido una destacada actuación en la Liga MX, donde el torneo pasado terminó como líder goleador igualado con Armando González y João Pedro y en el actual Clausura 2026 marcha segundo, credenciales que para cualquier jugador le asegurarían un lugar en la selección, sin embargo, por delante de él, tiene a figuras como Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos.

“No me sorprendió en lo que aporta, me sorprendió la capacidad de entender el grupo, lo bien organizado en este vestuario. Es un jugador que en cualquier selección del mundo estaría, aquí el problema que tiene es que en su misma posición tiene al mejor jugador de todos los tiempos de Portugal que es Cristiano Ronaldo y el jugador como Gonçalo Ramos que gana la Liga de Campeones)”, afirmó.

Destaca nivel mostrado por la Selección Mexicana

Por otro lado, el español reveló que no se sorprendió por el nivel que mostró la Selección Mexicana, pues Javier Aguirre ha logrado hacer funcionar al equipo de una forma que hasta parece un club, por lo compenetrado de sus jugadores.