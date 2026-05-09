Mundial 2026 Portugal en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La Selecção das Quinas llega a la Copa Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo como la estrella.

Video Portugal derrota a Estados Unidos en amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección de Portugal consiguió ser uno de los equipos clasificados al Mundial 2026 de forma directa en las Eliminatorias UEFA, al terminar como líder de su grupo.

La Selecção das Quinas, como se les conoce, ha tenido los reflectores encima a raíz de la aparición de Cristiano Ronaldo, para ser más asiduo a participar en estos torneos.

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PORTUGAL

EN MUNDIALES



Portugal tendrá su novena Copa del Mundo en su historia y la séptima de forma consecutiva, en las que en cinco previas estuvo Cristiano Ronaldo dentro de la convocatoria y apunta a jugar su sexto Mundial.

El debut de Los Lusos fue en Inglaterra 1966, con Eusebio como figura, al conseguir el Tercer Lugar. Regresó a una Copa del Mundo hasta Méxici 1986 al no pasar de la Fase de Grupos.

A partir del Mundial Corea-Japón 2002 y hasta Qatar 2022 no falló a la cita, al tener su segunda mejor participación en Alemania 2006 con un Cuarto Lugar.

Participaciones en Mundiales: 9 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

9 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: 3°, Inglaterra 1966.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

PORTUGAL

EN MUNDIALES



En siete participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Portugal, se ubica en el puesto 15 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de los lusitanos en Mundiales es de 35 partidos con saldo de 17 triunfos, 6 empates y 12 derrotas. Con 61 goles anotados, 41 goles recibidos y efectividad del 54.28%.

ENTRENADOR DE PORTUGAL



Roberto Martínez aterrizó en Portugal en 2023 tras la salida de Fernando Santos del banquillo lusitano y luego de que él mismo dejara la selección de Bélgica en la que estuvo desde 2016.