Portugal 2026 México vs. Portugal: portero José Sá admite dolores de cabeza y dificultad para respirar por altura El portero José Sá confesó a Miguel Layún que varios seleccionados comprobaron que el tema de la altura en la CDMX no es un mito y lo han padecido.

Video Futbolistas de Portugal, con enfermedades por la contaminación de CDMX

México vs. Portugal se juega como parte de la preparación de ambas selecciones rumbo al Mundial 2026 que se juega este verano por primera ocasión en la historia en tres países sede y como marco de la reinauguración del mítico Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca.

Pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal, ésta cuenta con figuras de talla internacional como lo son Joao Félix y Bruno Fernandes, así como el regreso al combinado lusitano de Paulinho, campeón de goleo individual de la Liga MX con Toluca.

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Para este juego se confirmó lo que parecía todo un mito, que la altura de la CDMX sí suele afectar a quienes no están acostumbradas a jugar en la capital mexicana y para su visita al Estadio Banorte para enfrentar a la Selección Mexicana quedó constatado por el conjunto que dirige Roberto Martínez.

Fue el portero de la Selección de Portugal, José Za, quien confesó a Miguel Layún, ex seleccionado nacional mexicano y hoy comentarista de TUDN, que varios de sus compañeros padecieron de dolores de cabeza y dificultad para respirar debido a la altura de la CDMX.

Incluso, comentaron, pensaron todo se trataba de un mito, una leyenda urbana, pero toda vez que pisaron la CDMX comprobaron que eso es un factor en contra para quien visite a la Selección Mexicana en la catedral del futbol en México.