Portugal 2026 En Portugal ven a Raúl Jiménez y Javier Aguirre como los “mejores” rumbo al Mundial 2026 Dos de las Leyendas de Portugal que visitaron México, Rui Patricio y Fernando Meira, llenaron de elogios al delantero y técnico de la Selección Mexicana.

Video Leyendas de Portugal ven a Raúl Jiménez y Javier Aguirre como los “mejores” de cara al Mundial 2026

Tanto Rui Patricio como Fernando Meira destacaron la calidad tanto del delantero de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez; como de su director técnico, Javier Aguirre, de cara al partido amistoso México vs. Portugal como parte de la reinauguración del Estadio Banorte.

Ambos elementos están de visita en México como parte de las actividades alternas al juego de la Fecha FIFA de marzo donde sorprendieron a todos con una cascarita en el corazón del Barrio Bravo de Tepito, uno de los más populares de la CDMX, una de las sedes del Mundial 2026.

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Rui Patricio habló de la calidad de Raúl Jiménez, con el que coincidió en varias temporadas en los Wolves de la Premier League de Inglaterra y que se mantiene vigente con el Tricolor, incluso convocado para el amistoso ante los lusitanos y quien se perfila como titular en la Copa del Mundo de la FIFA de este verano.

“Raúl es un gran delantero. Tuve la oportunidad de jugar con él. Jugamos juntos y también fuera del club. Es un delantero top del mundial que va a jugar con la Selección de México, que tiene muy buenos jugadores de referencia mundial y va a ser muy importante para México”, dijo a Paty Terán para TUDN.

Respecto al Tricolor como rival en este partido amistoso del sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte, indicó que “es un gran adversario y también una gran selección. Siempre que Portugal ha jugado contra México y también tuve la oportunidad de jugar contra México. Dan grandes juegos, dos grandes selecciones con mucha calidad y ahora para el juego de sábado va a ser un gran juego con dos grandes selecciones en un gran estadio mítico. Va a ser un espectáculo muy bonito”.

FERNANDO MEIRA DESTACÓ LA LABOR DE JAVIER AGUIRRE AL FRENTE DE LA SELECCIÓN MEXICANA

Otra de las leyendas de la Selección de Portugal invitadas como parte de las actividades de esta Fecha FIFA en la CDMX, sede del Mundial 2026, es Fernando Meira, quien militó en Benfica y Stuttgart, entre otros, pero fue en el segundo donde compartió vestidor junto a los mexicanos Pável Pardo y Ricardo Osorio.

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“C onozco a Javier Aguirre, que ha trabajado conmigo en Zaragoza, en España, y claro, los dos mexicanos más importantes de mi vida, que están Osorio y Pardo, que han jugado conmigo en Alemania, en Stuttgart, y fuimos campeones.

“Son dos jugadores con muchísima calidad, y sus personalidades son increíbles. Aún sigo hablando con ellos, porque son dos amigos que hice ahí en Alemania, y que seguirán para toda mi vida, indicó Fernando Meira en entrevista con Paty Terán para TUDN.

Pero fue sobre Javier Aguirre, quien vive su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, sobre el que ahondó Fernando Meira, pues señaló que debido a su experiencia no necesita ningún tipo de consejos de su parte.

“Creo que el míster Aguirre no necesita de consejos, es un entrenador con mucha experiencia que para manejar un equipo es un experto, y tiene también la maravilla de motivar a sus jugadores. Para unir una selección, para unir y para motivar a sus jugadores, Javier Aguirre es uno de los mejores.