México vs. Portugal ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido amistoso
La Selección Mexicana recibe a los lusitanos en la reinauguración del Estadio Banorte.
Video ¡Así regresa la Selección Mexicana al Estadio Banorte!
La Selección de México y la de Portugal chocarán en el partido de preparación de cara al Mundial 2026, mismo partido que servirá para reinaugurar el Estadio Banorte.
Las acciones del partido
¡Suenan los Himnos Nacionales!
Video ¡Así entonó Álvaro Fidalgo el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Banorte!
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