    Mundial 2026

    México vs. Portugal ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido amistoso

    La Selección Mexicana recibe a los lusitanos en la reinauguración del Estadio Banorte.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¡Así regresa la Selección Mexicana al Estadio Banorte!

    La Selección de México y la de Portugal chocarán en el partido de preparación de cara al Mundial 2026, mismo partido que servirá para reinaugurar el Estadio Banorte.

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