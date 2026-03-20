    Mundial 2026

    Ausencia de Cristiano Ronaldo afectará ingresos de la Federación de Portugal vs. México

    La baja de CR7 sigue generando consecuencias de cara a la fecha FIFA.

    Por:Juan Regis
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    Video Ausencia de Cristiano Ronaldo afectará ingresos de la Federación de Portugal vs. México

    La ausencia de Cristiano Ronaldo para el partido amistoso ante México que reinaugurará el Estadio Banorte de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sigue provocando consecuencias dentro y fuera de la cancha.

    De acuerdo con el diario portugués Correio da Manhã, la baja de CR7 por lesión para los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo ante México y Estados Unidos provocará que la Federación lusa deje de percibir el 20% del millón supuestamente acordado, es decir, 200 mil euros, por no cumplir con la cláusula de 'presencia estelar' en dichos encuentros.

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    Portugal enfrentará a México el sábado 28 de marzo en la cancha del Estadio Banorte, sede del partido inaugural del Mundial 2026, y tres días después, el martes 31 de marzo ante Estado Unidos en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia.

    La baja de CR7 provocó un desplome en el precio de los boletos en reventa para el juego en la Ciudad de México y se espera que el goleador de Al-Nassr regrese a las canchas a principios de abril, como anticipó el entrenador del club saudí, Jorge Jesús.

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    ¿Dónde jugarán Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial 2026?

    La selección portuguesa compartirá el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador del Repechaje Intercontinental 1 que saldrá entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.

    Portugal vs. Repechaje Intercontinental 1

    • Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026
    • Horario: 1 pm ET | 11 am Centro de México
    • Sede: Estadio Houston

    Portugal vs. Uzbekistán

    • Fecha: Martes 23 de junio del 2026
    • Horario: 1 pm ET | 11 am Centro de México
    • Sede: Estadio Houston
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    Colombia vs. Portugal

    • Fecha: Sábado 27 de junio del 2026
    • Horario: 7:30 pm ET | 5:30 pm Centro de México
    • Sede: Estadio Miami
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