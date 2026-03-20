Cristiano Ronaldo no fue convocado por Portugal para el juego vs. México y Estados Unidos
De igual forma el delantero del Toluca no fue llamado para los compromisos de los lusos.
Se acabó el misterio, Cristiano Ronaldo no vendrá a México para el partido entre el Tri y Portugal como parte de la reinauguración del estadio Banorte.
A unos días del partido en el Coloso de Santa Ursula, Roberto Martínez, técnico de la selección lusa, dio a conocer su lista de 27 convocados para la gira de su equipo por América del norte donde no aparece CR7 quien hace unas semanas sufrió una lesión en el juego con el Al Nassr.
De igual forma, el atacante del Toluca Paulinho tampoco fue convocado por Portugal para los juegos frente a México y Estados Unidos del próximo 28 y 31 de marzo.
Entre los jugadores que destacan en el llamado de Roberto Martínez son; Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Rafael Leão y Pedro Neto.
CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE PORTUGAL
Esta es la lista de convocados de la selección de Portugal para la fecha FIFA de marzo.
Porteros:
- Diogo Costa (FC Porto)
- José Sá (Wolverhampton Wanderers)
- Rui Silva (Sporting CP)
Defensas:
- Matheus Nunes (Manchester City)
- Diogo Dalot (Manchester United)
- João Cancelo (FC Barcelona)
- Nuno Mendes (PSG)
- Gonçalo Inácio (Sporting CP)
- Renato Veiga (Villarreal)
- António Silva (SL Benfica)
- Tomás Araújo (SL Benfica)
Medios
- Rúben Neves (Al Hilal)
- Samú Costa (Mallorca)
- Mateus Fernandes (West Ham)
- João Neves (PSG)
- Vitinha (PSG)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Rodrigo Mora (FC Porto)
Delanteros:
- Ricardo Horta (SC Braga)
- Pedro Gonçalves (Sporting CP)
- João Félix (Al Nassr)
- Francisco Trincão (Sporting CP)
- Francisco Conceição (Juventus)
- Rafael Leão (AC Milan)
- Pedro Neto (Chelsea)
- Gonçalo Guedes (Real Sociedad)
- Gonçalo Ramos (PSG)