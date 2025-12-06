Video Cristiano Ronaldo no jugará en México y este es el motivo

Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal ya conocen dónde y a qué hora jugarán sus partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Un día después de realizarse el sorteo en Washington, D.C., la FIFA reveló su calendario completo de partidos con sedes y horarios confirmados para la Copa del Mundo.

Mucho se ha especulado si Cristiano Ronaldo jugará en México en el Mundial 2026 y ya hay respuesta: NO, todos los partidos de Portugal de la Fase de Grupos se disputarán en Estados Unidos.

¿Dónde jugarán Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial 2026?

La selección portuguesa compartirá el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador del Repechaje Intercontinental 1 que saldrá entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.

Portugal vs. Repechaje Intercontinental 1

Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026

Horario: 1 pm ET | 11 am Centro de México

Sede: Estadio Houston

Portugal vs. Uzbekistán

Fecha: Martes 23 de junio del 2026

Horario: 1 pm ET | 11 am Centro de México

Sede: Estadio Houston

Colombia vs. Portugal

Fecha: Sábado 27 de junio del 2026

Horario: 7:30 pm ET | 5:30 pm Centro de México

Sede: Estadio Miami

Este sería el camino de Portugal y Cristiano Ronaldo en la Ronda Final del Mundial 2026

En caso de que Portugal y Cristiano Ronaldo superen la Fase de Grupos como primer lugar del Grupo K, jugarán los Dieciseisavos de Final en el Estadio Kansas City el viernes 3 de julio.

En caso de clasificar a Octavos de Final, Portugal saldría de Estados Unidos y jugaría su partido en Vancouver el martes 7 de julio.

Mientras que en los Cuartos de Final veríamos un legendario partido Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi, aunque depende de que Argentina también supere la Fase de Grupos como líder de su Grupo. El partido se celebraría el sábado 11 de julio en Kansas City.