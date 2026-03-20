México 2026 Ausencia de Cristiano Ronaldo baja precio de boletos en reventa para México vs. Portugal Varias páginas web ofrecían boletos para la reinauguración del Estadio Banorte y bajaron costos.

Video Precios de reventa para México vs, Portugal cae por ausencia de Cristiano Ronaldo

La ausencia de Cristiano Ronaldo para el partido de México vs. Portugal provocó una caída en los precios de boletos en reventa en las últimas horas.

PRECIOS DE REVENTA PARA MÉXICO VS. PORTUGAL

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La venta de boletos hace unos meses fue un auténtico caos, al grado que la página donde se podían conseguir colapsó y se tuvo que postergar la misma.

Cuando finalmente salieron a la venta, hubo algunos aficionados que de manera inmediata pusieron en reventa las entradas para asistir al Estadio Banorte a ver a CR7 contra México.

Los precios alcanzaban hasta los 145 mil pesos, es decir arriba de 8 mil dólares, pero con la baja de Cristiano Ronaldo, ahora los precios van desde los 5 mil a los 1,700 pesos (278 a 94 dólares).

Es más, hasta el día de ayer (jueves 19 de marzo), los precios todavía rondaban entre 58 mil a los 14 mil pesos (3,330 a 780 dólares), por lo que ha habido un decremento de casi el 30% en todas las localidades.

Muchas reacciones se han generado a través de las redes sociales, donde varios usuarios han celebrado que se les cayera el negocio a algunas personas ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, por haber puesto sus boletos a un precio exorbitante.

México vs. Portugal se jugará el sábado 28 de marzo en la cancha del Estadio Banorte, que vivirá su reinauguración de cara al Mundial 2026.