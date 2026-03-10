    Mundial 2026

    Portugal da detalles de su convocatoria para partidos ante México y Estados Unidos

    Ya se conoce cuándo será publicada la lista de Roberto Martínez para los amistosos rumbo al Mundial 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¿Estará Cristiano? Portugal da detalles de convocatoria ante México

    La selección de Portugal dio detalles de su convocatoria para la fecha FIFA de marzo en la que enfrentará a México y Estados Unidos a menos de tres meses del Mundial 2026.

    La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) dio a conocer que la convocatoria de Roberto Martínez será publicada el próximo viernes 20 de marzo a las 12:30 hora local.

    Cuando salga la lista de Portugal, en la Ciudad de México serán las 6:30 am, mientras que en Estados Unidos serán las 8:30 am del Este, 7:30 am del Centro y 5:30 am del Pacífico.

    La gran duda en la convocatoria de Roberto Martínez es si estará Cristiano Ronaldo, quien sufrió una lesión en el tendón de la corva el pasado 28 de febrero con Al-Nassr.

    Otra duda que hay dentro de la Liga MX es si Paulinho, tricampeón de goleo con el Toluca, será convocado para enfrentar a México el próximo sábado 28 de marzo.

    Cabe recordar que, el duelo entre la Selección Mexicana y Portugal servirá para reinaugurar el Estadio Banorte que será sede del partido de inauguración del Mundial 2026.

    Posteriormente, el 31 de marzo, la selección lusa se medirá a Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

    Los amistosos servirán a Portugal para prepararse para su debut en la Copa del Mundo que será el 17 de junio con rival por definir que saldrá del Repechaje Intercontinental que disputarán Nueva Caledonia, Jamaica y Congo.

    Portugal también comparte del Grupo K del Mundial 2026 junto a Uzbekistán y Colombia.

    Video Gobierno de México reitera a poyo a Irak para el Repechaje 2026
