Mundial 2026 México vs. Islandia: Horario y dónde ver partido amistoso rumbo al Mundial 2026 La Selección Mexicana recibe a Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Video México recibe a Islandia con la mente puesta en CR7 y Portugal

La Selección Mexicana alista un partido más de preparación de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y en esta ocasión el rival es el combinado de Islandia; el partido los podrás ver en vivo por nuestras plataformas.

El Estadio Corregidora de Querétaro será la sede del juego amistoso entre la Selección de México de Javier Aguirre ante un cuadro de Islandia que servirá de gran ayuda para perfilar la alineación que saltará al terreno de juego ante Portugal en marzo.

México llega con dos victorias consecutivas muy apretadas ante Panamá y Bolivia luego de haber acumulado seis partidos sin conocer la victoria en juegos amistosos.

MÉXICO VS. ISLANDIA: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO PARTIDO AMISTOSO

El juego amistoso ante Islandia es el tercero para México en lo que va del 2026. En total, contando el compromiso en Querétaro, la Selección Mexicana jugará seis partidos de aquí a su debut mundialista ante Sudáfrica.

Restan los partidos ante Portugal, Bélgica y más recientemente los anunciados ante Australia, Ghana y Serbia que completan el calendario total de México de caral al Mundial 2026.

México vs. Islandia

Estadio Corregidora, Querétaro

Miércoles 25 de febrero de 2026

8pm centro de México, 9pm ET de Estados Unidos

MX: Canal 5, TUDN y Disponible en ViX

USA: Univision, TUDN,tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX

CONVOCATORIA DE MÉXICO VS. ISLANDIA

Los ausentes que llaman la atención son Ramón Juárez, Iker Fimbres, Diego Lainez, Bryan González, por mencionar a algunos. Fueron en total 11 jugadores los que no aparecen en comparación a los citados hace un mes.

