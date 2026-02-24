Mundial 2026 ¿Gilberto Mora estará en el Mundial? El 'Vasco' da detalles sobre el jugador El técnico del Tri reveló que está muy al tanto de la recuperación del joven futbolista.

Javier Aguirre dio detalles de la situación de Gilberto Mora que está alejando de las canchas por una pubalgia que padece desde hace unas semanas.

En conferencia de prensa el estratega de la Selección Mexicana señaló que es muy compleja la situación del jugador y qu e cree Mora saldrá adelante debido a su juventus y mentalidad.

"Estuve en Tijuana hace no mucho… iba a ir a una segunda revisión incluso una tercera opinión. Entiendo que va bien, es una lesión bastante compleja, hay teorías diversas, una que te operes inmediatamente, la otra es descansar, absoluto reposo, y una tercera vía que puedes combinar descanso y activo”

“Sé que está en esta etapa en la que no se pusieron de acuerdo en la cirugía, él refiere molestias, pero da la sensación de que está en buen tratamiento con Tijuana, yo creo que su juventud le va a ayudar, su mentalidad, pero en este punto no está disponible ni para Tijuana, ni para mí, el tiempo nadie lo sabe, no se sabe si el dolor es soportable, no lo sé", mencionó ‘Vasco’ Aguirre.