Mundial 2026 México vs. Islandia: historial de partidos amistosos de cara al Mundial 2026 Querétaro será la sede del tercer juego amistoso del Tri en 2026.

Video Los datos a considerar para el partido amistoso rumbo al Mundial 2026



México enfrentará a Islandia, el tercer partido amistoso del 2026 para el Tri o el número 52 fuera del calendario de la FIFA, de cara al inicio del Mundial 2026.

Se trata del octavo partido en Estadio Corregidora de Querétaro donde la Selección Mexicana registra cinco victorias y dos derrotas; nunca ha empatado.

Será el sexto partido entre México e Islandia con saldo de tres victorias para los mexicanos y dos empates; los europeos jamás han podido ganar.

En la Fecha FIFA de 2003 se enfrentaron por primera vez en la historia, el décimo amistoso en la era de Ricardo La Volpe al frente del seleccionado mexicano. El resultado fue un empate a cero en San Francisco, California.

En marzo de 2010, ahora bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, repitieron el empate sin goles ante 70 mil espectadores en Charlotte, Carolina del Norte.

En febrero de 2017, México logró la primera victoria ante los islandeses en Las Vegas con gol de Alan Pulido. Debutaron Luis Reyes y Edson Álvarez.

Un año después, el Tri se impuso nuevamente 3-0 con goles de Marco Fabián y doblete de Miguel Layún.

El partido más reciente fue en mayo de 2021, con Gerardo Martino como DT de México, en Arlington, Texas. El doblete de Hirving Lozano fue suficiente para sumar otra victoria tricolor.