    Mundial 2026

    México vs. Islandia: historial de partidos amistosos de cara al Mundial 2026

    Querétaro será la sede del tercer juego amistoso del Tri en 2026.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Los datos a considerar para el partido amistoso rumbo al Mundial 2026


    México enfrentará a Islandia, el tercer partido amistoso del 2026 para el Tri o el número 52 fuera del calendario de la FIFA, de cara al inicio del Mundial 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Javier Aguirre, firme contra Portugal: "Tengo contemplado ese partido"
    1 mins

    Javier Aguirre, firme contra Portugal: "Tengo contemplado ese partido"

    Seleccion Mexico
    'Chiquito' Sánchez y su fórmula para no bajar el ritmo: ignorar la lista del Mundial
    1 mins

    'Chiquito' Sánchez y su fórmula para no bajar el ritmo: ignorar la lista del Mundial

    Seleccion Mexico
    ¿Gilberto Mora estará en el Mundial? El 'Vasco' da detalles sobre el jugador
    1 mins

    ¿Gilberto Mora estará en el Mundial? El 'Vasco' da detalles sobre el jugador

    Seleccion Mexico
    Lionel Messi aclara 'bronca' con los mexicanos y lo que piensa de la Liga MX
    2 mins

    Lionel Messi aclara 'bronca' con los mexicanos y lo que piensa de la Liga MX

    Seleccion Mexico
    Nestor de la Torre lanza dura crítica al proceso del Tri: “Nos dan atole con el dedo”
    1 mins

    Nestor de la Torre lanza dura crítica al proceso del Tri: “Nos dan atole con el dedo”

    Seleccion Mexico
    Néstor de la Torre habla de lo que espera de la Selección Mexicana en el Mundial 2026
    1 mins

    Néstor de la Torre habla de lo que espera de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    ¿Javier Aguirre pierde a su mano derecha? Mallorca tiene interés por Toni Amor
    1 mins

    ¿Javier Aguirre pierde a su mano derecha? Mallorca tiene interés por Toni Amor

    Seleccion Mexico
    Adolfo Ríos explica la razón por la que Ochoa estará el Mundial 2026
    1 mins

    Adolfo Ríos explica la razón por la que Ochoa estará el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Diego Campillo busca aprovechar al máximo su llamado a Selección Mexicana
    2 mins

    Diego Campillo busca aprovechar al máximo su llamado a Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Jesús Garza comparte la técnica que usa para rendir al máximo
    1 mins

    Jesús Garza comparte la técnica que usa para rendir al máximo

    Seleccion Mexico

    Se trata del octavo partido en Estadio Corregidora de Querétaro donde la Selección Mexicana registra cinco victorias y dos derrotas; nunca ha empatado.

    Será el sexto partido entre México e Islandia con saldo de tres victorias para los mexicanos y dos empates; los europeos jamás han podido ganar.

    En la Fecha FIFA de 2003 se enfrentaron por primera vez en la historia, el décimo amistoso en la era de Ricardo La Volpe al frente del seleccionado mexicano. El resultado fue un empate a cero en San Francisco, California.

    En marzo de 2010, ahora bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, repitieron el empate sin goles ante 70 mil espectadores en Charlotte, Carolina del Norte.

    En febrero de 2017, México logró la primera victoria ante los islandeses en Las Vegas con gol de Alan Pulido. Debutaron Luis Reyes y Edson Álvarez.
    Un año después, el Tri se impuso nuevamente 3-0 con goles de Marco Fabián y doblete de Miguel Layún.

    El partido más reciente fue en mayo de 2021, con Gerardo Martino como DT de México, en Arlington, Texas. El doblete de Hirving Lozano fue suficiente para sumar otra victoria tricolor.

    Cinco años después, México y Islandia se vuelven a ver las caras, ahora bajo la tercera era de Javier Aguirre, de cara al Mundial 2026 del cual es anfitrión.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Islandia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX