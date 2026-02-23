Mundial 2026 Nestor de la Torre lanza dura crítica al proceso del Tri: “Nos dan atole con el dedo” El exdirectivo de la Selección Mexicana señaló que Javier Aguirre tendrá un Mundial complicado.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Nestor de la Torre sobre el proceso Tri para el Mundial: “Nos dan atole con el dedo”

Néstor de la Torre criticó a la Federación México de Futbol por como se dio el proceso de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

En entrevista para Faitelson Sin Censura, el ex directivo del Tri señaló que prometen y no cumplen nada.

“Creo que ha sido un proceso medio difícil, es un es un proceso que Javier lo toma en momentos apremiantes”

“ La Federación promete cambios estructurales y promete cambios reales dentro del futbol mexicano para una estructura y garantizar un crecimiento futbolístico y creo que no ha sido así, nos la hemos pasado en promesas. Volvemos a hablar de idiosincrasia del mexicano que nada más nos dicen que van a y en el momento hacemos mucho ruido, mucho protagonismo, pero nos dan atole con el dedo”

"Realmente las soluciones vertidas sobre el fútbol mexicano son muy pobres y van primero por lo financiero que por lo futbolístico y son las consecuencias”, mencionó Néstor de la Torre.

De igual forma, Néstor de la Torre consideró que Javier Aguirre sufrirá en este Mundial a comparación de sus anteriores participaciones con el Tri.

“J avier ha tomado una papa caliente, los dueños traen a Javier porque saben de la personalidad y la fuerza mental que tiene de la experiencia, pero creo que es difícil para Javier se tiene un tema de jugadores”

“Javier estuvo en el 2002 y 2010, y creo que comparando planteles y capacidades es muy diferente, va a tener más problemas en este Mundial en cuestión de solucionar problemas tácticos o de capacidad individual que en los Mundiales anteriores que participó”, agregó.