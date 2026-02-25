Mundial 2026 Partido México vs. Islandia tendrá un fuerte dispositivo de seguridad Se revelan detalles alrededor del dipositivo de seguridad en las inmediaciones del Estadio Corregidora para el duelo amistoso.

Video México vs. Islandia: Así es el fuerte dispositivo de seguridad en Querétaro

El partido México vs. Islandia tiene en puerta un dispositivo de seguridad muy fuerte para la celebración del partido amistoso de este miércoles en Querétaro.

Javier Rojas, reportero de TUDN, dio a conocer que se tiene planeado un dispositivo que abarca seis anillos de seguridad en las inmediaciones del Estadio Corregidora.

Estos anillos de seguridad estarán impuestos por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Además, habrá vigilancia especial en las carreteras en las partes limítrofes del estado de Querétaro.

Además del partido, en la mañana, en la Zona de Congresos de Santiago de Querétaro, se llevará a cabo el Congreso de Futbol Base que organiza la Federación Mexicana de Futbol.