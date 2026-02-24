México 2026 'Chiquito' Sánchez y su fórmula para no bajar el ritmo: ignorar la lista del Mundial El mediocampista mexicano agregó que no deben presionarse.

Erick Sánchez reveló cual es la fórmula que está siguiendo para no bajar el ritmo y seguir con la esperanza de meterse a la lista final de Javier Aguirre para el Mundial de la FIFA 26.

Previo al enfrentamiento ante Islandia el mediocampista señaló que no debe presionarse y que mejor deben enfocarse en dejar todo en la cancha.

“Tenemos que demostrarle al profe si queremos estar ahí y como dije somos Selección Mexicana, somos un equipo y creo que hay que demostrarle en conjunto”

"N o sé si presión, para mí de cierta manera en que uno se presione no es bueno... hay que demostrar y tomarlo con responsabilidad y coraje, pero siendo conscientes tenemos que hacer las cosas de la mejor manera”

“ No, no nos han comentado nada (sobre la lista) y para mí eso es bueno porque así nadie se relaja… porque el que quiere estar ahí tiene que meter y trabajar, eso es algo bueno para que haya competencia interna, es lo fundamental…. Entonces p ara mí el que no sepas es algo bueno porque sigues demostrando, trabajando y queriendo estar ahí”, aseguró Eric Sánchez.