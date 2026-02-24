    México 2026

    'Chiquito' Sánchez y su fórmula para no bajar el ritmo: ignorar la lista del Mundial

    El mediocampista mexicano agregó que no deben presionarse.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Erick Sánchez destaca la competencia interna en la Selección Mexicana

    Erick Sánchez reveló cual es la fórmula que está siguiendo para no bajar el ritmo y seguir con la esperanza de meterse a la lista final de Javier Aguirre para el Mundial de la FIFA 26.

    PUBLICIDAD

    Más sobre México 2026

    ¿Gilberto Mora estará en el Mundial? El 'Vasco' da detalles sobre el jugador
    1 mins

    ¿Gilberto Mora estará en el Mundial? El 'Vasco' da detalles sobre el jugador

    Seleccion Mexico
    Lionel Messi aclara 'bronca' con los mexicanos y lo que piensa de la Liga MX
    2 mins

    Lionel Messi aclara 'bronca' con los mexicanos y lo que piensa de la Liga MX

    Seleccion Mexico
    Nestor de la Torre lanza dura crítica al proceso del Tri: “Nos dan atole con el dedo”
    1 mins

    Nestor de la Torre lanza dura crítica al proceso del Tri: “Nos dan atole con el dedo”

    Seleccion Mexico
    Néstor de la Torre habla de lo que espera de la Selección Mexicana en el Mundial 2026
    1 mins

    Néstor de la Torre habla de lo que espera de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    ¿Javier Aguirre pierde a su mano derecha? Mallorca tiene interés por Toni Amor
    1 mins

    ¿Javier Aguirre pierde a su mano derecha? Mallorca tiene interés por Toni Amor

    Seleccion Mexico
    Adolfo Ríos explica la razón por la que Ochoa estará el Mundial 2026
    1 mins

    Adolfo Ríos explica la razón por la que Ochoa estará el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Diego Campillo busca aprovechar al máximo su llamado a Selección Mexicana
    2 mins

    Diego Campillo busca aprovechar al máximo su llamado a Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Jesús Garza comparte la técnica que usa para rendir al máximo
    1 mins

    Jesús Garza comparte la técnica que usa para rendir al máximo

    Seleccion Mexico
    Selección Mexicana llega a Querétaro para el partido ante Islandia
    1 mins

    Selección Mexicana llega a Querétaro para el partido ante Islandia

    Seleccion Mexico
    Se mantiene partido amistoso México vs. Islandia en Querétaro
    1 mins

    Se mantiene partido amistoso México vs. Islandia en Querétaro

    Seleccion Mexico

    Previo al enfrentamiento ante Islandia el mediocampista señaló que no debe presionarse y que mejor deben enfocarse en dejar todo en la cancha.

    “Tenemos que demostrarle al profe si queremos estar ahí y como dije somos Selección Mexicana, somos un equipo y creo que hay que demostrarle en conjunto”

    "N o sé si presión, para mí de cierta manera en que uno se presione no es bueno... hay que demostrar y tomarlo con responsabilidad y coraje, pero siendo conscientes tenemos que hacer las cosas de la mejor manera”

    No, no nos han comentado nada (sobre la lista) y para mí eso es bueno porque así nadie se relaja… porque el que quiere estar ahí tiene que meter y trabajar, eso es algo bueno para que haya competencia interna, es lo fundamental…. Entonces p ara mí el que no sepas es algo bueno porque sigues demostrando, trabajando y queriendo estar ahí”, aseguró Eric Sánchez.

    Video “Hay que llenarle el ojo a los patrones”: Efraín Álvarez
    Relacionados:
    México 2026Mundial 2026Érick Sánchez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX