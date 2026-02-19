    Mundial 2026

    Convocatoria de Selección Mexicana para partido amistoso ante Islandia

    Hay cinco caras nuevas para el partido ante los europeos y la convocatoria es de menos jugadores.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Javier Aguirre sorprende con inesperada primera convocatoria de 2026

    Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, reveló su convocatoria para el partido de México vs. Islandia en Querétaro este 25 de febrero.

    Son siete jugadores los que causan baja con relación a la anterior lista ante Bolivia y Panamá, como los casos conocidos de Obed Vargas que se fue a Europa y el de Germán Berterame a la MLS.

    Como pasó hace unas smanas, Chivas como líder actual del Clausura 2026 de la Liga MX, aporta un total de siete jugadores en esta convocatoria.

    CONVOCATORIA DE MÉXICO VS. ISLANDIA


    Javier Aguirre sorprende con el llamado de cinco jugadores más, donde sobre salen Diego Campillo, de Chivas, así como Guillermo Martínez, delantero de Pumas.

    Los ausentes que llaman la atención son Ramón Juárez, Iker Fimbres, Diego Lainez, Bryan González, por mencionar a algunos. Fueron en total 11 jugadores los que no aparecen en comparación a los citados hace un mes.

    De momento, esta es la lista completa de 21 jugadores en la primera convocatoria son los siguientes.

    • PORTEROS: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna)
    • DEFENSAS: Richard Ledezma (Chivas), Jesús Garza (Tigres), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca) y Diego Campillo (Chivas)
    • MEDIOCAMPISTAS: Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (FC Juárez), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Chivas), Erick Sánchez (América) y Alexis Gutiérrez (América)
    • DELANTEROS: Roberto Alvarado (Chivas) Efraín Álvarez (Chivas), Armando González (Chivas) y Guillermo Martínez (Pumas).

    Tras este partido ante Islandia, la Selección Mexicana jugará ante Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte el 28 de marzo.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

